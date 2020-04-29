Хлебокомбинат в Мосальске закрыли на карантин из-за коронавируса

На карантин из-за коронавируса закрыт Мосальский хлебокомбинат.

- У наших трёх сотрудников был диагностирован положительный тест на коронавирус. В связи с этими обстоятельствами предприятие было закрыто на карантин, - цитирует руководителя хлебокомбината «Мосальская газета». - Все сотрудники сдали тесты на коронавирус, а также отправлены на двухнедельную изоляцию.

На заводе, в торговых точках проведена дезинфекция. Хлеб в район будут поставлять из Калуги и Кондрово.

На 29 апреля в Мосальском районе выявлено 10 случаев коронавирусной инфекции. Всего в Калужской области COVID-19 подтверждён у 845 человек.

Тем временем

В Калужской области ввели строгий масочный режим. Носить маски теперь нужно даже на улице. Подробности.

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