Коронавирус в Калужской области, последние данные на 29 апреля: умерли уже 12 человек

На данный момент в Калужской области подтверждено 772 случая заражения коронавирусной инфекцией. Главные очаги: Калуга, Боровский район, Обнинск и Малоярославецкий район. В последние дни начало расти число больных в Дзержинском и Износковском районах.

За весь период эпидемии 32 калужанина вылечились от COVID-19. Умерли 12 пациентов. Лечение сейчас продолжают 728 человек. Большая часть из них не имеет никаких симптомов и находится на домашнем карантине. В целом под наблюдением медиков в своих домах 1510 наших земляков. Сняли с учёта 3046 человек.

В то же время в Калужской области до 11 мая продлили режим самоизоляции. При этом как минимум на две недели вводится обязательный масочный режим. Полицейские будут следить, носят ли калужане маски.

Тем временем

Назначен новый главный врач Калужской областной больницы. Предыдущий ушёл после скандальной поездки в Таиланд. Подробности.

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