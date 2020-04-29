В Калужской области разрешат открыть мастерские и некоторые магазины

Как мы уже рассказывали, в Калужской области до 11 мая продлили режим самоизоляции. При этом как минимум на две недели вводится обязательный масочный режим. Полицейские будут следить, носят ли калужане маски.

Во вторник на заседании оперативного штаба глава региона Владислав Шапша также рассказал, что принятые меры дадут возможность разрешить работать ремонтным мастерским.

- Есть необходимость в контролируемом формате дать возможность людям начать работать, - пояснил он. - При грамотной организации работы, что показывает опыт крупных предприятий, где практически нет никаких проблем, при соблюдении такого же подхода разрешить работать мастерским по ремонту обуви и бытовой техники.

Он также поручил разрешить открыть магазины, в которых люди смогут купить семена и посадочный материал.

- Сейчас люди поедут на дачи, - отметил Шапша. - Они должны иметь возможность купить семена и посадочный материал, но при соблюдении тех требований, которые устанавливает Роспотребнадзор.

Тем временем

В Калуге и области от коронавируса уже умерли 12 человек. Вылечились 32 калужанина. Подробности.

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