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«Лидер» успешно стремится к лидерству: глава региона пообещал помощь ВарВаренкам

Опубликовано: 28.04.2020 12:12 0 439
«Лидер» успешно стремится к лидерству: глава региона пообещал помощь ВарВаренкам

Владислав Шапша посетил фермерское хозяйство «Лидер» в деревне Варваренки Бабынинского района. Глава региона ознакомился с основным направлением деятельности предприятия. Оно включает в себя молочное и мясное скотоводство.

Высокий гость сразу отметил, что на территории фермы чувствуется хозяйская рука. В настоящее время здесь разводят крупный рогатый скот породы Ангус – одной из лучших в мире, а также производят корма. Из 122 имеющихся голов - 77 коров. Привес за 2019 год превысил 8 тонн. Важно, что скот находится на свободном выгуле. «Лидер» с первых дней своего основания решил производить только экологически чистую продукцию. Это означает, что животные питаются кормами без химических добавок в виде гормонов, антибиотиков, пестицидов и стимуляторов. На ферме используют только гуманное обращение со своими питомцами, ведь оно также сказывается на качестве продукции. «Органические» коровы растут в Варваренках в условиях, приближенных к естественной среде.

Кроме крупного рогатого скота здесь также выращивают коз, овец и свиней лучших пород. В продаже имеется не только свежая мясная и молочная продукция, но также полуфабрикаты и консервированные овощи и фрукты. Не каждый горожанин имеет возможность питаться продуктами со своего огорода, а многие хотят именно этого: чтобы помидоры и огурцы были как «с грядки у бабушки». В Варваренках именно такой «домашний» подход в выращивании овощей и фруктов. Покупателям здесь рады предложить и чистый мёд, что в наши дни, увы, является редкостью: многие пасеки исчезают из-за массовой гибели пчел. Причина – близость нечистоплотных ферм, использующих химию для обработки полей. Как уже отмечалось, в этом бабынинском хозяйстве строго следят за экологией, сохраняя, в том числе и производство чистого мёда.

Общая площадь сельхозугодий «Лидера» сейчас составляет 478 га. Имеет значение, что и сама ферма расположена в экологически чистом месте. Здесь отсутствуют промышленные предприятия, вблизи нет «плохих пастбищ», на которых используют пестициды. На ферме работают четыре трактора, а также другая сельхозтехника. В прошлом году «Лидер» заготовил 437 тонн сена, 700 тонн сенажа, намолотил 270 тонн зерна.

Все это позволяет хозяйству предлагать населению продукцию самого высокого качества. Девиз предприятия: «Мы хотим знать, что мы едим». В Варваренках знают, что производят и что окажется на столе земляков. Мясная и молочная продукция этой фермы не только вкусная, но и по-настоящему полезная. Мясо пахнет мясом, а молоко – молоком.

Предприятие не собирается останавливаться на достигнутом. «Лидер» планирует расширение за счет строительства роботизированной фермы на 130 голов. На ней собираются установить два доильных модуля, а также открыть цех по переработке молока и мяса с упаковкой. Общая стоимость проекта – 133 млн. рублей.

Глава области положительно оценил планы руководства по развитию хозяйства. Владислав Шапша подчеркнул: «Когда виден хозяйский подход к делу, то, конечно, будем помогать». 

В свою очередь руководство СХП «Лидер» отмечает: на ферме и дальше будут придерживаться экологичного производства. Органические продукты, выращенные в Варваренках – хороший вклад в развитие сельского хозяйства страны. Ведь чем больше осознанных покупателей, думающих о качестве питания, тем выше требования к производителям. И, значит, начинающим фермерам и дальше будет на кого равняться. Эта бабынинская ферма оправдывает свое название – потому и поддержка государства нужна, прежде всего, таким хозяйствам, которые думают о качестве жизни населения и делают всё возможное, чтобы его повысить.

Опубликовано: 28.04.2020 12:12 0 439
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