Коронавирус в Калужской области, последние данные на 28 апреля: вылечились 30 человек

В Калужской области подтвердили 706 случаев заболевания коронавирсной инфекцией COVID-19. К вечеру понедельника официальные данные правительства региона не поменялись.

При этом стало известно, что вылечились ещё четыре человека. За весь период эпидемии с болезнью справились уже 30 заражённых. Умерли восемь.

За всё время обследовано 14 218 калужан. За последние сутки сделан 661 тест на коронавирус. В больницах лечатся 283 человека, из которых 30 в тяжёлом состоянии. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске, Боровском и Малоярославецком районах.

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