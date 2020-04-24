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Градоначальник Калуги осваивает соцсети: за неделю у Дмитрия Денисова уже 90 тысяч просмотров

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2020 16:59 6 650
Градоначальник Калуги осваивает соцсети: за неделю у Дмитрия Денисова уже 90 тысяч просмотров

Врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ только в прошлом месяце зарегистрировался в соцсетях, однако уже стал одним самых активных пользователей среди представителей власти. Только за последнюю неделю у него на странице в «ВКонтакте» вышло 66 публикаций, которые просмотрели суммарно 90 тысяч раз. Количество просмотров видео Денисова перевалило за 35 тысяч.

Следит градоначальник и за сообщениями других пользователей. Благодаря этому, в частности, удалось решить проблему с некачественным ремонтом дороги на улице Кибальчича.

- Подрядчик уже сегодня начал переделывать выполненные работы, - написал Денисов в «ВКонтакте».

На эту публикацию сразу же отреагировали калужане.

- Раньше бы нам такого градоначальника, - высказался Олег Черных.

- Вот это молодцы! – похвалила Анюта Чуднова. - Спасибо вам за оперативность.

- Отличная новость, - согласился Юрий Седлачек.

Дмитрий Денисов также начал записывать видеоновости. В частности, он рассказал, как посетил место в Калужском бору место, на котором в скором времени будет установлен мемориал в честь освободителей Калуги. Это видео собрало уже 48 «лайков».

- Это не хороший, а очень клёвый подарок для тех, кто освободил город, - отреагировала на публикацию калужанка Кристина Сивачева.

В следующем видео Денисов рассказал, как выполняются работы по благоустройству тротуаров и пешеходных переходов по пути в школу №50. Кроме того, градоначальник ответил на вопрос «Куда девается плитка, демонтированная с центральных улиц Калуги?». Эта публикация собрала уже 85 «лайков».

 

- Интересный формат общения с людьми, даже не остаётся вопросов, все очень доступно, - отреагировал сразу Вадим Игнатов.

- Ого! – написала Оксана Миронова. - Хочется вас похвалить. Жаль, живу в другом районе.

Не обходит стороной в своих публикациях Дмитрий Денисов и такую важную тему для города, как нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Обратил внимание подрядчиков на важный пункт дорожных работ: каждый отфрезерованный участок должен иметь съезд и выезд, так называемую фаску по направлению движения, - написал он. - Недоработки ремонта дорог прошлого года не должны повторяться.

- Не пора ли создавать свою муниципальную структуру ремонта и укладки дорожного покрытия? – отреагировал на этот пост калужанин Александр Романов. - Чтобы выполнять работы хотя бы по текущему ремонту. В городе и области. Зачем мы платим коммерческим структурам, которые всегда «единственный участник»? Зачем они, вообще, нам нужны?

Александру тут же ответили в комментариях представители МБУ «СМЭУ»:

- Такая организация уже есть, это мы! Все дороги, которые не попадают под гарантийное обязательство подрядчиков, текущий ремонт на этих дорогах производится нами. Если вы посмотрите более ранние посты в нашей группе, то увидите, как мы отчитываемся о текущих работах по ремонту дорожного покрытия.

Тем временем

В Instagram количество подписчиков у Дмитрия Денисова перевалило за 2500.

 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2020 16:59 6 650
Тэги: городской голова калуги дмитрий денисов
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