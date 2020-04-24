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3705 новых случаев коронавируса выявлено в соседних с Калужской областью регионах

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2020 12:05 0 934
3705 новых случаев коронавируса выявлено в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 60 человек, выздоровели 677, сообщает федеральный оперативный штаб.

От Калужской области в данную статистику включены показатели за предыдущие сутки. Утром в пятницу, 24 апреля, напомним, были опубликованы новые данные. Зафиксировано уже почти 500 заражённых. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске и Боровском районе.

В Москве и Подмосковье темпы роста несколько замедлились. Что нельзя пока сказать о других калужских соседях:

  • Москва – 2957 новых случаев за сутки
  • Московская область – 611
  • Орловская область – 47
  • Тульская область – 44
  • Брянская область – 35
  • Смоленская область – 11

Распределение заболевших по остальным регионам:

  • Санкт-Петербург - 253
  • Республика Дагестан - 113
  • Нижегородская область - 94
  • Краснодарский край - 84
  • Ростовская область - 64
  • Мурманская область - 60
  • Челябинская область - 57
  • Рязанская область - 46
  • Самарская область - 44
  • Чувашская Республика - 43
  • Владимирская область - 42
  • Ярославская область - 42
  • Новосибирская область - 41
  • Хабаровский край - 41
  • Ленинградская область - 39
  • Республика Мордовия - 39
  • Республика Ингушетия - 38
  • Курская область - 37
  • Кировская область - 36
  • Тамбовская область - 35
  • Приморский край - 35
  • Республика Северная Осетия - 33
  • Республика Башкортостан - 33
  • Свердловская область - 33
  • Пермский край - 31
  • Воронежская область - 30
  • Тверская область - 29
  • Республика Марий Эл - 29
  • Оренбургская область - 28
  • Белгородская область - 26
  • Ставропольский край - 26
  • Липецкая область - 25
  • Кабардино-Балкарская Республика - 25
  • Карачаево-Черкесская Республика - 25
  • Ульяновская область - 25
  • Ямало-Ненецкий АО - 23
  • Красноярский край - 22
  • Астраханская область - 21
  • Волгоградская область - 21
  • Пензенская область - 21
  • Калининградская область - 18
  • Чеченская Республика - 18
  • Удмуртская Республика - 17
  • Костромская область - 16
  • Саратовская область - 16
  • Тюменская область - 16
  • Псковская область - 15
  • Архангельская область - 14
  • Новгородская область - 14
  • Республика Татарстан - 14
  • Еврейская АО - 14
  • Республика Коми - 11
  • Республика Калмыкия - 10
  • Вологодская область - 9
  • Кемеровская область - 9
  • Забайкальский край - 9
  • Республика Саха (Якутия) - 9
  • Ивановская область - 8
  • Алтайский край - 8
  • Томская область - 7
  • Камчатский край - 6
  • Иркутская область - 5
  • Чукотский АО - 5
  • Республика Бурятия - 4
  • Республика Адыгея - 3
  • Республика Хакасия - 3
  • Амурская область - 3
  • Республика Карелия - 2
  • Курганская область - 2
  • Ханты-Мансийский АО - 2
  • Магаданская область - 2
  • Республика Крым - 2
  • Республика Тыва - 1
  • Омская область - 1
  • Сахалинская область - 1

С начала эпидемии COVID-19 в России зарегистрировано 68 622 случая заражения и 615 смертей. Выздоровели 5568 человек.

Тем временем

В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.04.2020 12:05 0 934
Тэги: общество коронавирус статистика
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