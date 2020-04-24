3705 новых случаев коронавируса выявлено в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 60 человек, выздоровели 677, сообщает федеральный оперативный штаб.
От Калужской области в данную статистику включены показатели за предыдущие сутки. Утром в пятницу, 24 апреля, напомним, были опубликованы новые данные. Зафиксировано уже почти 500 заражённых. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске и Боровском районе.
В Москве и Подмосковье темпы роста несколько замедлились. Что нельзя пока сказать о других калужских соседях:
- Москва – 2957 новых случаев за сутки
- Московская область – 611
- Орловская область – 47
- Тульская область – 44
- Брянская область – 35
- Смоленская область – 11
Распределение заболевших по остальным регионам:
- Санкт-Петербург - 253
- Республика Дагестан - 113
- Нижегородская область - 94
- Краснодарский край - 84
- Ростовская область - 64
- Мурманская область - 60
- Челябинская область - 57
- Рязанская область - 46
- Самарская область - 44
- Чувашская Республика - 43
- Владимирская область - 42
- Ярославская область - 42
- Новосибирская область - 41
- Хабаровский край - 41
- Ленинградская область - 39
- Республика Мордовия - 39
- Республика Ингушетия - 38
- Курская область - 37
- Кировская область - 36
- Тамбовская область - 35
- Приморский край - 35
- Республика Северная Осетия - 33
- Республика Башкортостан - 33
- Свердловская область - 33
- Пермский край - 31
- Воронежская область - 30
- Тверская область - 29
- Республика Марий Эл - 29
- Оренбургская область - 28
- Белгородская область - 26
- Ставропольский край - 26
- Липецкая область - 25
- Кабардино-Балкарская Республика - 25
- Карачаево-Черкесская Республика - 25
- Ульяновская область - 25
- Ямало-Ненецкий АО - 23
- Красноярский край - 22
- Астраханская область - 21
- Волгоградская область - 21
- Пензенская область - 21
- Калининградская область - 18
- Чеченская Республика - 18
- Удмуртская Республика - 17
- Костромская область - 16
- Саратовская область - 16
- Тюменская область - 16
- Псковская область - 15
- Архангельская область - 14
- Новгородская область - 14
- Республика Татарстан - 14
- Еврейская АО - 14
- Республика Коми - 11
- Республика Калмыкия - 10
- Вологодская область - 9
- Кемеровская область - 9
- Забайкальский край - 9
- Республика Саха (Якутия) - 9
- Ивановская область - 8
- Алтайский край - 8
- Томская область - 7
- Камчатский край - 6
- Иркутская область - 5
- Чукотский АО - 5
- Республика Бурятия - 4
- Республика Адыгея - 3
- Республика Хакасия - 3
- Амурская область - 3
- Республика Карелия - 2
- Курганская область - 2
- Ханты-Мансийский АО - 2
- Магаданская область - 2
- Республика Крым - 2
- Республика Тыва - 1
- Омская область - 1
- Сахалинская область - 1
С начала эпидемии COVID-19 в России зарегистрировано 68 622 случая заражения и 615 смертей. Выздоровели 5568 человек.
Тем временем
В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.
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