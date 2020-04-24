3705 новых случаев коронавируса выявлено в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России подтверждено 5849 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 60 человек, выздоровели 677, сообщает федеральный оперативный штаб.

От Калужской области в данную статистику включены показатели за предыдущие сутки. Утром в пятницу, 24 апреля, напомним, были опубликованы новые данные. Зафиксировано уже почти 500 заражённых. Больше всего случаев в Калуге, Обнинске и Боровском районе.

В Москве и Подмосковье темпы роста несколько замедлились. Что нельзя пока сказать о других калужских соседях:

Москва – 2957 новых случаев за сутки

Московская область – 611

Орловская область – 47

Тульская область – 44

Брянская область – 35

Смоленская область – 11

Распределение заболевших по остальным регионам:

Санкт-Петербург - 253

Республика Дагестан - 113

Нижегородская область - 94

Краснодарский край - 84

Ростовская область - 64

Мурманская область - 60

Челябинская область - 57

Рязанская область - 46

Самарская область - 44

Чувашская Республика - 43

Владимирская область - 42

Ярославская область - 42

Новосибирская область - 41

Хабаровский край - 41

Ленинградская область - 39

Республика Мордовия - 39

Республика Ингушетия - 38

Курская область - 37

Кировская область - 36

Тамбовская область - 35

Приморский край - 35

Республика Северная Осетия - 33

Республика Башкортостан - 33

Свердловская область - 33

Пермский край - 31

Воронежская область - 30

Тверская область - 29

Республика Марий Эл - 29

Оренбургская область - 28

Белгородская область - 26

Ставропольский край - 26

Липецкая область - 25

Кабардино-Балкарская Республика - 25

Карачаево-Черкесская Республика - 25

Ульяновская область - 25

Ямало-Ненецкий АО - 23

Красноярский край - 22

Астраханская область - 21

Волгоградская область - 21

Пензенская область - 21

Калининградская область - 18

Чеченская Республика - 18

Удмуртская Республика - 17

Костромская область - 16

Саратовская область - 16

Тюменская область - 16

Псковская область - 15

Архангельская область - 14

Новгородская область - 14

Республика Татарстан - 14

Еврейская АО - 14

Республика Коми - 11

Республика Калмыкия - 10

Вологодская область - 9

Кемеровская область - 9

Забайкальский край - 9

Республика Саха (Якутия) - 9

Ивановская область - 8

Алтайский край - 8

Томская область - 7

Камчатский край - 6

Иркутская область - 5

Чукотский АО - 5

Республика Бурятия - 4

Республика Адыгея - 3

Республика Хакасия - 3

Амурская область - 3

Республика Карелия - 2

Курганская область - 2

Ханты-Мансийский АО - 2

Магаданская область - 2

Республика Крым - 2

Республика Тыва - 1

Омская область - 1

Сахалинская область - 1

С начала эпидемии COVID-19 в России зарегистрировано 68 622 случая заражения и 615 смертей. Выздоровели 5568 человек.

Тем временем

В Калужской области 626 человек оштрафовали за нарушение режима самоизоляции. Нарушителей наказывают по двум статьям. Подробности.

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