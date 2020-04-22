Количество заражённых коронавирусом в Калужской области выросло до 383

К вечеру среды, 22 апреля, количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Калужской области выросло с 372 до 383. Такие данные на своих страницах в соцсетях опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.
Увеличилось количество пациентов в Калуге, Боровском, Бабынинском, Ферзиковском районах.
Данные за полные сутки будут доступны утром 23 апреля.
Тем временем
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