Количество заражённых коронавирусом в Калужской области выросло до 383

К вечеру среды, 22 апреля, количество подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Калужской области выросло с 372 до 383. Такие данные на своих страницах в соцсетях опубликовал врио губернатора Владислав ШАПША.

Увеличилось количество пациентов в Калуге, Боровском, Бабынинском, Ферзиковском районах.

Данные за полные сутки будут доступны утром 23 апреля.

Тем временем

«Вова уроки делать не будет!»: как проходит дистанционное обучение в калужских школах. Подробности.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.