Парк «Этномир» стал очагом заражения коронавирусом в Калужской области

Как мы уже рассказывали, в Калужской области на данный момент подтверждено 330 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Калуге, а на второе место 21 апреля вырвался Боровский район. Только за сутки там зафиксировали 37 новых случаев COVID-19. В оперативном штабе по борьбе с коронавирусом прокомментировали эти изменения.

- Такой скачок вызван очагом инфекции в общежитии, находящимся на территории «Этномира», - пояснили там. - Парк «Этномир» с 28 марта закрыт для посещения. Все лица, контактировавшие с носителями инфекции, установлены, и проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.

При этом на территории парка могут создать второй в нашем регионе обсерватор. Владелец парка выразил готовность предоставить свои площади для размещения порядка 800 человек, сообщает издание «Новости Боровского района».

- На территории парка несколько отелей с номерами разного уровня комфорта, - рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей ГЕРАСЬКИН. - Здесь есть даже для размещения до пяти человек. Это очень хорошо, поскольку бывают случаи, когда на обсервацию помещают целыми семьями.

Если Роспотребнадзор выдаст заключение о том, что площади «Этномира» отвечают необходимым требованиям, собственнику парка и правительству Калужской области предстоит заключить договор, который позволит начать работать обсерватору в деревне Петрово.

Тем временем

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