Владислав Шапша возобновил проверки по районам

Глава Калужской области Владислав ШАПША возобновил поездки по районам для мониторинга социально-экономической и общественной ситуации. В понедельник, 20 апреля, он побывал в Бабынинском районе. У таких поездок несколько целей. В первую очередь это поддержка работающих производств и проверка готовности района к работе в условиях эпидемии. Также проводится выработка решений для помощи жителям.

Сначала Владислав Шапша осмотрел ход работ на участке автомобильной дороги «Бабынино – Воротынск - поворот Росва». Эта дорога общего пользования регионального значения, её протяженность 24,610 км. В 2019 году после проведенного ремонта введен в эксплуатацию участок с 20 по 28 км в Бабынинском районе и в Калуге.

В текущем году ведется ремонт в Бабынинском и Перемышльском районах. Выполнены работы по усилению дорожной одежды методом холодной регенерации, ведется устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, идет планировка и досыпка обочин.

Анализируя ситуацию, Владислав Шапша обратил внимание руководства министерства дорожного хозяйства области и подрядчиков на необходимость провести ремонтные работы на данной трассе качественно и в установленные сроки.

Далее глава региона посетил одну из площадок агрохолдинга «Мираторг» в деревне Рассудово.

Компания работает на территории 11 районов Калужской области. Численность крупного рогатого скота постоянно увеличивается и составляет около 80 тысяч голов. Из них свыше 10 тысяч – в Бабынинском районе. Здесь завершено строительство площадок в деревнях Утешево и Рассудово.

Владислав Шапша побеседовал с руководством сельхозпредприятия о перспективах его дальнейшего развития.

В Бабынино Владислав Шапша посетил ООО «Электрощит-Кo».

Предприятие производит трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, литые электротехнические изделия и осуществляет их обслуживание. Технологический цикл, а также используемые здесь современные технологии и оборудование позволяют сочетать серийное производство с индивидуальным подходом к заказам без ущерба для сроков исполнения.

Предприятие входит в разряд средних. Здесь трудятся более 200 человек. В сложившихся условиях руководством предприятия приобретено спецоборудование для ежедневной санитарной обработки производственных помещений. Три миллиона рублей выделено администрации муниципалитета на проведение мероприятий по противодействию распространения нового каронавируса.

- Это хороший пример для других, - сказал он. - Люди меня часто спрашивают: почему то или иное производство работает, а другие - нет. Вы своей помощью району даете хороший ответ на этот вопрос, показывая, что мы противостоим новому вызову вместе.

В этот же день Владислав Шапша встретился с главой администрации Бабынинского района Владимиром Яничевым.

В ходе поездок глава региона в обязательном порядке акцентирует внимание своих подчиненных на местах на необходимости постоянно находитсья в прямом контакте с жителями.

По мнению Шапши, одна из самых важных задач глав - лично объяснять необходимость противоэпидемических мер, и те меры, которые областная и федеральная власть разрабатывает для подержки населения в период коронавирусной пандемии.