В Калуге опять упал индекс самоизоляции

В понедельник, 20 апреля, индекс самоизоляции в Калуге вновь опустился до отметок 2,4-2,5. Такие показатели характеризуются как «на улице слишком много людей». Повысить индекс не помогла даже отмена общественного транспорта в дневное время.

Напомним, в начале апреля компания «Яндекс» опубликовала карту, на которой показывается индекс самоизоляции российских городов.

- Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, - говорят авторы проекта. - Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

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