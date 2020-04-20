Отмена транспорта в Калуге: что чиновники ответили на критику в соцсетях

Как мы рассказывали, с понедельника, 20 апреля, изменился график движения общественного транспорта Калуги. Теперь он будет ходить только в часы пик, а днём объявили «тихий час».

По словам врио городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА, в соцсетях сегодня появились сообщения, что из-за этого некоторые рабочие не доехали до заводов.

- Некоторые горожане пытаются сейчас в соцсетях раздуть историю, что общественный транспорт не обслуживает тот поток граждан, который хотел сегодня с утра проехать – с 5 утра до 10 утра, - сказал Денисов на совещании в администрации.

Он попросил предоставить информацию о загрузке троллейбусного парка, а позже на своих страницах в соцсетях сообщил, что общественный транспорт загружен лишь на 20%.

- У нас не менялось количество транспортных средств, выходящих на линию, мы всего лишь изменили график работы, - подчеркнул начальник управления городского хозяйства Александр ШПИРЕНКО.

- Те, кто не должен работать, они дома должны сидеть и не пользоваться общественным транспортом вовсе. Для того, чтобы совершать покупки, ходить в аптеку, общественный транспорт не нужен, - сказал Денисов.

Ему сообщили, что на предприятия вышли 37% работников. Эта цифра, считает Денисов, также доказывает, что проблем с перевозкой пассажиров в Калуге нет.

- Я уверен, что это искажение информации, непонятно только в каких целях, - стал рассуждать Денисов о критиках в соцсетях. - Пустой воздух никто перевозить не будет. А тех людей, которые имеют право работать, мы всех перевезём.

Тем временем

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