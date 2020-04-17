Коронавирус в Калужской области: второй человек умер, восемь остаются в тяжёлом состоянии

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 17 апреля, в Калуге скончался второй пациент с коронавирусной инфекцией COVID-19. Мужчине было 75 лет. В больницу он поступил накануне, но пневмония развивалась стремительно. Врачи не смогли спасти пенсионера.

В настоящее время известно о 151 случае заражения коронавирусом в нашем регионе. Девять человек выписаны, 140 продолжают лечиться.

- В тяжёлом состоянии 8 человек, состояние средней тяжести у 64, остальные переносят вирус в лёгкой форме, - рассказали подробности в правительстве Калужской области.

Тем временем

С 20 апреля в Калуге ограничивают работу общественного транспорта. Все автобусы и троллейбусы не будут ходить с 10:00 до 16:00. Подробности.