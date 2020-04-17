Коронавирус в Калужской области: за изолированными следят с помощью данных сотовых операторов

В Калужской области собираются усилить контроль за теми гражданами, которые контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией COVID-19. Вечером в четверг, 16 апреля, эту тему обсуждали на заседании оперативного штаба.

Сейчас для контроля используют, в том числе, данные сотовых операторов, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Анализ ситуации с распространением коронавируса в регионе показывает необходимость расширения контрольных мер и, прежде всего, за лицами, контактировавшими с больными COVID-19, - говорится в сообщении правительства. - Они, по словам руководителя области, могут представлять потенциальную угрозу для окружающих и должны находиться в строгой изоляции.

Ври губернатора Владислав Шапша рекомендовал сотрудникам Роспотребнадзора вместе с полицией контролировать таких граждан, выявлять их место нахождения и, в случае нарушения карантинного режима, применять к ним меры административной ответственности.

В зоне особого наблюдения – посещение кладбищ и храмов

UPD. Утром 17 апреля появились новые данные по ситуации с эпидемией коронавируса в Калужской области. У нас опять резко выросло количество заболевших.

Тем временем

Полиция начала круглосуточно проверять всех автомобилистов на дороге Калуга - Тула. Блокпост организовали на границе Калужской и Тульской областей. Подробности.

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