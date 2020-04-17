Коронавирус в Калуге, последние данные на 17 апреля: проведено больше 5000 тестов на COVID-19

В Калужской области подтверждено 122 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Такие последние данные опубликовало правительство региона. За последние сутки ещё один человек выписался из больницы. Всего уже у девяти калужан вылечили коронавирус. Один мужчина скончался. Лечатся 112 человек.
Под наблюдением дома остается 1521 калужанин. Снято наблюдение с 2912 наших земляков.
С начала эпидемии в Калужской области сделано 5163 теста на коронавирус. За 16 апреля проведено 403 исследования.
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