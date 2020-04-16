Девять калужан вылечились от коронавируса

Вечером в четверг, 16 апреля, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал новые данные по ситуации с коронавирусной инфекцией. Количество подтвержденных случаев за день у нас не изменилось - 122.

Зато ещё один человек выписался из больницы. Всего уже девять калужан вылечили коронавирус. Один мужчина скончался. Лечатся 112 человек.

Под наблюдением дома остается 1521 калужанин. Снято наблюдение с 2912 наших земляков.

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