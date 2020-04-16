В Калуге вырос уровень самоизоляции

Как мы уже рассказывали, в начале апреля компания «Яндекс» опубликовала карту, на которой показывается индекс самоизоляции российских городов.

- Самоизоляция - одна из главных мер в борьбе с эпидемией коронавируса, - говорят авторы проекта. - Чтобы представлять, насколько хорошо россияне справляются с этой задачей, мы придумали считать балл, который показывает уровень самоизоляции в разных городах. Для этого мы сравниваем уровень городской активности сейчас и в обычный день до эпидемии. Если он такой же, как в час пик обычного буднего дня, - значит, уровень самоизоляции низкий, 0 баллов, и это плохо. Если в городе тихо, как ночью, - это 5 баллов. Чем выше балл, тем сложнее вирусу распространяться.

В дневное время две недели назад на улицах Калуги почти никого не было. Индекс самоизоляции доходил до 3,8-3,9. Но с каждым днём все больше калужан покидает свои дома. Во вторник индекс самоизоляции опустился до 2,4, в среду - до 2,3. При том, что количество заболевших коронавирусом в Калужской области выросло уже до 122. Но в четверг, 16 апреля, ситуация начала немного улучшаться. Индекс самоизоляции в Калуге лишь на два часа опустился до отметки в 2,4 и начал расти. Однако такой показатель все равно характеризуется как «на улице слишком много людей».

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