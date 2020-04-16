У калужских соседей нашли 1976 новых больных коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Общее количество зараженных выросло на 14% и достигло 27 938 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За день скончались 34 пациента, полностью выздоровели 318 человек.
Отметим, что от Калужской области в эту федеральную статистику пошёл вчерашний показатель (прибавка с 74 до 102). Новые данные, которые появились утром 16 апреля, будут учтены только на следующие сутки. В соседних с нами регионах продолжается рост числа заболевших:
- Москва - 1370
- Московская область - 467
- Тульская область – 44
- Брянская область - 37
- Орловская область - 32
- Смоленская область - 26
Распределение остальных новых случаев по стране
- Санкт-Петербург - 154
- Нижегородская область - 65
- Республика Ингушетия - 63
- Красноярский край - 60
- Тамбовская область - 50
- Республика Дагестан - 49
- Чувашская Республика - 47
- Республика Башкортостан - 42
- Мурманская область - 41
- Ростовская область - 41
- Республика Коми - 39
- Ханты-Мансийский АО - 39
- Рязанская область - 38
- Тверская область - 34
- Ленинградская область - 32
- Курская область - 31
- Республика Марий Эл - 29
- Ставропольский край - 28
- Оренбургская область - 28
- Новгородская область - 27
- Тюменская область - 27
- Ярославская область - 23
- Ямало-Ненецкий АО - 22
- Краснодарский край - 21
- Республика Татарстан - 21
- Кабардино-Балкарская Республика - 19
- Ульяновская область - 19
- Пермский край - 18
- Республика Адыгея - 16
- Ивановская область - 15
- Вологодская область - 15
- Удмуртская Республика - 15
- Магаданская область - 15
- Владимирская область - 14
- Воронежская область - 14
- Саратовская область - 14
- Забайкальский край - 14
- Хабаровский край - 14
- Белгородская область - 13
- Астраханская область - 13
- Костромская область - 11
- Липецкая область - 11
- Волгоградская область - 11
- Новосибирская область - 11
- Камчатский край - 11
- Самарская область - 10
- Кировская область - 9
- Алтайский край - 9
- Калининградская область - 8
- Республика Бурятия - 8
- Карачаево-Черкесская Республика - 7
- Пензенская область - 7
- Свердловская область - 6
- Иркутская область - 6
- Томская область - 6
- Псковская область - 5
- Приморский край - 4
- Чеченская Республика - 3
- Кемеровская область - 3
- Амурская область - 3
- Республика Крым - 3
- Челябинская область - 2
- Республика Тыва - 2
- Республика Саха (Якутия) - 2
- Республика Карелия - 1
- Архангельская область - 1
- Республика Калмыкия - 1
- Курганская область - 1
- Республика Хакасия - 1
- Омская область - 1
- Еврейская АО - 1
Всего с начала эпидемии умерли 232 человека. Один из них в Калуге. Выздоровели 2304 человека, из них восемь в Калужской области.
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