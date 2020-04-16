У калужских соседей нашли 1976 новых больных коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Общее количество зараженных выросло на 14% и достигло 27 938 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За день скончались 34 пациента, полностью выздоровели 318 человек.

Отметим, что от Калужской области в эту федеральную статистику пошёл вчерашний показатель (прибавка с 74 до 102). Новые данные, которые появились утром 16 апреля, будут учтены только на следующие сутки. В соседних с нами регионах продолжается рост числа заболевших:

Москва - 1370

Московская область - 467

Тульская область – 44

Брянская область - 37

Орловская область - 32

Смоленская область - 26

Распределение остальных новых случаев по стране

Санкт-Петербург - 154

Нижегородская область - 65

Республика Ингушетия - 63

Красноярский край - 60

Тамбовская область - 50

Республика Дагестан - 49

Чувашская Республика - 47

Республика Башкортостан - 42

Мурманская область - 41

Ростовская область - 41

Республика Коми - 39

Ханты-Мансийский АО - 39

Рязанская область - 38

Тверская область - 34

Ленинградская область - 32

Курская область - 31

Республика Марий Эл - 29

Ставропольский край - 28

Оренбургская область - 28

Новгородская область - 27

Тюменская область - 27

Ярославская область - 23

Ямало-Ненецкий АО - 22

Краснодарский край - 21

Республика Татарстан - 21

Кабардино-Балкарская Республика - 19

Ульяновская область - 19

Пермский край - 18

Республика Адыгея - 16

Ивановская область - 15

Вологодская область - 15

Удмуртская Республика - 15

Магаданская область - 15

Владимирская область - 14

Воронежская область - 14

Саратовская область - 14

Забайкальский край - 14

Хабаровский край - 14

Белгородская область - 13

Астраханская область - 13

Костромская область - 11

Липецкая область - 11

Волгоградская область - 11

Новосибирская область - 11

Камчатский край - 11

Самарская область - 10

Кировская область - 9

Алтайский край - 9

Калининградская область - 8

Республика Бурятия - 8

Карачаево-Черкесская Республика - 7

Пензенская область - 7

Свердловская область - 6

Иркутская область - 6

Томская область - 6

Псковская область - 5

Приморский край - 4

Чеченская Республика - 3

Кемеровская область - 3

Амурская область - 3

Республика Крым - 3

Челябинская область - 2

Республика Тыва - 2

Республика Саха (Якутия) - 2

Республика Карелия - 1

Архангельская область - 1

Республика Калмыкия - 1

Курганская область - 1

Республика Хакасия - 1

Омская область - 1

Еврейская АО - 1

Всего с начала эпидемии умерли 232 человека. Один из них в Калуге. Выздоровели 2304 человека, из них восемь в Калужской области.

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