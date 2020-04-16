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У калужских соседей нашли 1976 новых больных коронавирусом

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 16.04.2020 11:05 0 1029
У калужских соседей нашли 1976 новых больных коронавирусом

За последние сутки в России подтверждено 3448 новых случаев коронавируса в 78 регионах. Общее количество зараженных выросло на 14% и достигло 27 938 человек, сообщает федеральный оперативный штаб. За день скончались 34 пациента, полностью выздоровели 318 человек.

Отметим, что от Калужской области в эту федеральную статистику пошёл вчерашний показатель (прибавка с 74 до 102). Новые данные, которые появились утром 16 апреля, будут учтены только на следующие сутки. В соседних с нами регионах продолжается рост числа заболевших:

  • Москва - 1370
  • Московская область - 467
  • Тульская область – 44
  • Брянская область - 37
  • Орловская область - 32
  • Смоленская область - 26

Распределение остальных новых случаев по стране

  • Санкт-Петербург - 154
  • Нижегородская область - 65
  • Республика Ингушетия - 63
  • Красноярский край - 60
  • Тамбовская область - 50
  • Республика Дагестан - 49
  • Чувашская Республика - 47
  • Республика Башкортостан - 42
  • Мурманская область - 41
  • Ростовская область - 41
  • Республика Коми - 39
  • Ханты-Мансийский АО - 39
  • Рязанская область - 38
  • Тверская область - 34
  • Ленинградская область - 32
  • Курская область - 31
  • Республика Марий Эл - 29
  • Ставропольский край - 28
  • Оренбургская область - 28
  • Новгородская область - 27
  • Тюменская область - 27
  • Ярославская область - 23
  • Ямало-Ненецкий АО - 22
  • Краснодарский край - 21
  • Республика Татарстан - 21
  • Кабардино-Балкарская Республика - 19
  • Ульяновская область - 19
  • Пермский край - 18
  • Республика Адыгея - 16
  • Ивановская область - 15
  • Вологодская область - 15
  • Удмуртская Республика - 15
  • Магаданская область - 15
  • Владимирская область - 14
  • Воронежская область - 14
  • Саратовская область - 14
  • Забайкальский край - 14
  • Хабаровский край - 14
  • Белгородская область - 13
  • Астраханская область - 13
  • Костромская область - 11
  • Липецкая область - 11
  • Волгоградская область - 11
  • Новосибирская область - 11
  • Камчатский край - 11
  • Самарская область - 10
  • Кировская область - 9
  • Алтайский край - 9
  • Калининградская область - 8
  • Республика Бурятия - 8
  • Карачаево-Черкесская Республика - 7
  • Пензенская область - 7
  • Свердловская область - 6
  • Иркутская область - 6
  • Томская область - 6
  • Псковская область - 5
  • Приморский край - 4
  • Чеченская Республика - 3
  • Кемеровская область - 3
  • Амурская область - 3
  • Республика Крым - 3
  • Челябинская область - 2
  • Республика Тыва - 2
  • Республика Саха (Якутия) - 2
  • Республика Карелия - 1
  • Архангельская область - 1
  • Республика Калмыкия - 1
  • Курганская область - 1
  • Республика Хакасия - 1
  • Омская область - 1
  • Еврейская АО - 1

Всего с начала эпидемии умерли 232 человека. Один из них в Калуге. Выздоровели 2304 человека, из них восемь в Калужской области.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 16.04.2020 11:05 0 1029
Тэги: коронавирус общество статистика
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