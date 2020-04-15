В инфекционную больницу в Калугу переводят врачей из районов

На этой неделе главный врач Калужской областной инфекционной больницы Елена Алешина сообщала о срочном поиске специалистов. И подмогу, похоже, нашли в районах нашего региона.

- Сейчас в помощь медперсоналу из инфекционной больницы в Калуге уже направлены медицинские работники из других лечебных учреждений областного центра и районов области, - рассказал в среду, 15 апреля, врио губернатора Владислав ШАПША. - Восполнять нехватку младшего медперсонала в них планируем за счет привлечения студентов старших курсов, ординаторов и интернов.

Напомним, в Калужской области уже подтверждены 102 случая COVID-19, пять человек вылечились, один скончался.

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