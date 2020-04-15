Анализы калужан с коронавирусом перестали отправлять в Москву

Утром в среду, 15 апреля, появились новые данные о количестве заболевших коронавирусом в Калужской области. Уже подтверждены 102 случая, пять человек вылечились, один скончался.

При этом стало известно, что теперь анализы калужан на коронавирус не будут перепроверять в Москве, как делалось в предыдущие недели.

- Методика и порядок проведения исследований на коронавирус изменены, - прокомментировали ситуацию в правительстве Калужской области. - Теперь все анализы проводятся в Калуге, а не направляются на проверку в Москву, как это было ранее. Поэтому можно оперативно перепроверять условно-положительные анализы.

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