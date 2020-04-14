1990 новых случаев коронавируса выявили у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса, 22 человека умерли, 224 выздоровели. Такие данные 14 апреля опубликовал федеральный оперативный штаб.

Количество новых подтвержденных случаев выросло на 15% по сравнению с предыдущим днем. В предыдущие дни рост за день составлял 16-18%.

Как мы уже рассказывали, из этих 2774 новых заражений 15 зафиксировано в Калужской области. Большая часть остальных – в соседних с нами регионах.

Новые 1990 случаев в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 1489

Московская область - 460

Смоленская область - 34

Орловская область - 7

Распределение остальных выявленных пациентов с COVID-19:

Санкт-Петербург - 121

Республика Коми - 97

Нижегородская область - 68

Тамбовская область - 35

Ленинградская область - 35

Рязанская область - 27

Пермский край - 27

Республика Татарстан - 23

Республика Башкортостан - 22

Красноярский край - 21

Ростовская область - 20

Республика Северная Осетия - 18

Владимирская область - 16

Республика Дагестан - 16

Чеченская Республика - 15

Ханты-Мансийский АО - 15

Тюменская область - 14

Республика Мордовия - 13

Республика Марий Эл - 11

Самарская область - 11

Белгородская область - 10

Ивановская область - 10

Ставропольский край - 9

Республика Бурятия - 9

Воронежская область - 8

Оренбургская область - 8

Свердловская область - 8

Республика Хакасия - 8

Вологодская область - 7

Республика Адыгея - 7

Томская область - 7

Удмуртская Республика - 6

Липецкая область - 5

Калининградская область - 5

Краснодарский край - 5

Саратовская область - 5

Челябинская область - 5

Алтайский край - 5

Иркутская область - 4

Приморский край - 4

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Волгоградская область - 2

Архангельская область - 1

Республика Саха (Якутия) - 1

Магаданская область - 1

г. Севастополь - 1

С начала эпидемии умерли 170 человек, выздоровели 1694.

Тем временем

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