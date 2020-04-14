1990 новых случаев коронавируса выявили у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса, 22 человека умерли, 224 выздоровели. Такие данные 14 апреля опубликовал федеральный оперативный штаб.
Количество новых подтвержденных случаев выросло на 15% по сравнению с предыдущим днем. В предыдущие дни рост за день составлял 16-18%.
Как мы уже рассказывали, из этих 2774 новых заражений 15 зафиксировано в Калужской области. Большая часть остальных – в соседних с нами регионах.
Новые 1990 случаев в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 1489
- Московская область - 460
- Смоленская область - 34
- Орловская область - 7
Распределение остальных выявленных пациентов с COVID-19:
- Санкт-Петербург - 121
- Республика Коми - 97
- Нижегородская область - 68
- Тамбовская область - 35
- Ленинградская область - 35
- Рязанская область - 27
- Пермский край - 27
- Республика Татарстан - 23
- Республика Башкортостан - 22
- Красноярский край - 21
- Ростовская область - 20
- Республика Северная Осетия - 18
- Владимирская область - 16
- Республика Дагестан - 16
- Чеченская Республика - 15
- Ханты-Мансийский АО - 15
- Тюменская область - 14
- Республика Мордовия - 13
- Республика Марий Эл - 11
- Самарская область - 11
- Белгородская область - 10
- Ивановская область - 10
- Ставропольский край - 9
- Республика Бурятия - 9
- Воронежская область - 8
- Оренбургская область - 8
- Свердловская область - 8
- Республика Хакасия - 8
- Вологодская область - 7
- Республика Адыгея - 7
- Томская область - 7
- Удмуртская Республика - 6
- Липецкая область - 5
- Калининградская область - 5
- Краснодарский край - 5
- Саратовская область - 5
- Челябинская область - 5
- Алтайский край - 5
- Иркутская область - 4
- Приморский край - 4
- Карачаево-Черкесская Республика - 3
- Волгоградская область - 2
- Архангельская область - 1
- Республика Саха (Якутия) - 1
- Магаданская область - 1
- г. Севастополь - 1
С начала эпидемии умерли 170 человек, выздоровели 1694.
Тем временем
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