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1990 новых случаев коронавируса выявили у калужских соседей

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 14.04.2020 11:28 0 318
1990 новых случаев коронавируса выявили у калужских соседей

За последние сутки в России подтверждено 2774 новых случая коронавируса, 22 человека умерли, 224 выздоровели. Такие данные 14 апреля опубликовал федеральный оперативный штаб.

Количество новых подтвержденных случаев выросло на 15% по сравнению с предыдущим днем. В предыдущие дни рост за день составлял 16-18%.

Как мы уже рассказывали, из этих 2774 новых заражений 15 зафиксировано в Калужской области. Большая часть остальных – в соседних с нами регионах.

Новые 1990 случаев в соседних с Калужской областью регионах:

  • Москва - 1489
  • Московская область - 460
  • Смоленская область - 34
  • Орловская область - 7

Распределение остальных выявленных пациентов с COVID-19:

  • Санкт-Петербург - 121
  • Республика Коми - 97
  • Нижегородская область - 68
  • Тамбовская область - 35
  • Ленинградская область - 35
  • Рязанская область - 27
  • Пермский край - 27
  • Республика Татарстан - 23
  • Республика Башкортостан - 22
  • Красноярский край - 21
  • Ростовская область - 20
  • Республика Северная Осетия - 18
  • Владимирская область - 16
  • Республика Дагестан - 16
  • Чеченская Республика - 15
  • Ханты-Мансийский АО - 15
  • Тюменская область - 14
  • Республика Мордовия - 13
  • Республика Марий Эл - 11
  • Самарская область - 11
  • Белгородская область - 10
  • Ивановская область - 10
  • Ставропольский край - 9
  • Республика Бурятия - 9
  • Воронежская область - 8
  • Оренбургская область - 8
  • Свердловская область - 8
  • Республика Хакасия - 8
  • Вологодская область - 7
  • Республика Адыгея - 7
  • Томская область - 7
  • Удмуртская Республика - 6
  • Липецкая область - 5
  • Калининградская область - 5
  • Краснодарский край - 5
  • Саратовская область - 5
  • Челябинская область - 5
  • Алтайский край - 5
  • Иркутская область - 4
  • Приморский край - 4
  • Карачаево-Черкесская Республика - 3
  • Волгоградская область - 2
  • Архангельская область - 1
  • Республика Саха (Якутия) - 1
  • Магаданская область - 1
  • г. Севастополь - 1

С начала эпидемии умерли 170 человек, выздоровели 1694.

Тем временем

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Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 14.04.2020 11:28 0 318
Тэги: коронавирус общество статистика
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