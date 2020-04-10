В Калуге возобновили оповещение о коронавирусе через громкоговорители

В четверг, 9 апреля, на центральных улицах Калуги из громкоговорителей опять зазвучали объявления о коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее их, напомним, прекратили крутить 6 апреля. Однако из-за ухудшения ситуации в нашем регионе решили включить опять.
- Сообщение повторяется через каждые 15 минут с 10 часов утра, - рассказал 10 апреля врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Город выполнил указания регионального штаба по предложению наших медиков.
Публикуем текст объявления:
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