В Калуге возобновили оповещение о коронавирусе через громкоговорители

В четверг, 9 апреля, на центральных улицах Калуги из громкоговорителей опять зазвучали объявления о коронавирусной инфекции COVID-19.

Ранее их, напомним, прекратили крутить 6 апреля. Однако из-за ухудшения ситуации в нашем регионе решили включить опять.

- Сообщение повторяется через каждые 15 минут с 10 часов утра, - рассказал 10 апреля врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ. - Город выполнил указания регионального штаба по предложению наших медиков.

Публикуем текст объявления:

В целях противодействия распространению коронавирусной инфекции очень важно соблюдать все правила профилактики и рекомендации по обеспечению безопасности собственного здоровья. Специалисты рекомендуют воздержаться от выхода на улицу без особой необходимости, ограничить близкие контакты, посещение магазинов, других общественных мест, а также поездки на общественном транспорте. Берегите себя и будьте здоровы!



В случае появления симптомов заболевания обращаться по следующим телефонам:



8 800 555 49 43 - единый консультационный центр Роспотребнадзора;

8 800 200 01 12 - горячая линия по поддержке населения по коронавирусу;

*040 - электронная регистратура (вызов врача, консультации, оформление больничных листов);

718-163 — оперативный штаб Калужской области по коронавирусу.

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