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За сутки 1320 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 10.04.2020 10:51 0 1047
За сутки 1320 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 57 регионах, умерли 18 человек, выздоровели 97, сообщил 10 апреля оперативный штаб. За сутки количество заразившихся увеличилось на 17,6%.

Как мы уже рассказывали, семь случаев 10 апреля подтверждены в Калуге.

Новые 1320 случаев в соседних с Калужской областью регионах:

  • Москва - 1124
  • Московская область - 182
  • Орловская область - 7
  • Тульская область - 5
  • Смоленская область - 2

Распределение остальных заболевших по регионам:

  • Республика Коми - 58
  • Санкт-Петербург - 35
  • Ульяновская область - 34
  • Нижегородская область - 32
  • Мурманская область - 23
  • Республика Марий Эл - 22
  • Краснодарский край - 20
  • Республика Башкортостан - 18
  • Ленинградская область - 17
  • Чувашская Республика - 15
  • Пензенская область - 15
  • Тамбовская область - 12
  • Калининградская область - 10
  • Ставропольский край - 10
  • Белгородская область - 8
  • Липецкая область - 7
  • Республика Адыгея - 7
  • Рязанская область - 6
  • Новгородская область - 6
  • Республика Бурятия - 6
  • Республика Тыва - 6
  • Тверская область - 5
  • Республика Северная Осетия - 5
  • Ростовская область - 5
  • Владимирская область - 4
  • Воронежская область - 4
  • Республика Ингушетия - 4
  • Кабардино-Балкарская Республика - 4
  • Пермский край - 4
  • Саратовская область - 4
  • Иркутская область - 4
  • Кемеровская область - 4
  • Хабаровский край - 4
  • Костромская область - 3
  • Вологодская область - 3
  • Карачаево-Черкесская Республика - 3
  • Оренбургская область - 3
  • Тюменская область - 3
  • Республика Хакасия - 3
  • Новосибирская область - 3
  • Республика Крым - 3
  • Волгоградская область - 2
  • Республика Мордовия - 2
  • Удмуртская Республика - 2
  • Самарская область - 2
  • Свердловская область - 2
  • Омская область - 2
  • Еврейская АО - 2
  • Курская область - 1
  • Республика Дагестан - 1
  • Кировская область - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 смертей, выздоровели 795 человек.

 Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 10.04.2020 10:51 0 1047
Тэги: общество коронавирус статистика
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