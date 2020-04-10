За сутки 1320 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 57 регионах, умерли 18 человек, выздоровели 97, сообщил 10 апреля оперативный штаб. За сутки количество заразившихся увеличилось на 17,6%.
Как мы уже рассказывали, семь случаев 10 апреля подтверждены в Калуге.
Новые 1320 случаев в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 1124
- Московская область - 182
- Орловская область - 7
- Тульская область - 5
- Смоленская область - 2
Распределение остальных заболевших по регионам:
- Республика Коми - 58
- Санкт-Петербург - 35
- Ульяновская область - 34
- Нижегородская область - 32
- Мурманская область - 23
- Республика Марий Эл - 22
- Краснодарский край - 20
- Республика Башкортостан - 18
- Ленинградская область - 17
- Чувашская Республика - 15
- Пензенская область - 15
- Тамбовская область - 12
- Калининградская область - 10
- Ставропольский край - 10
- Белгородская область - 8
- Липецкая область - 7
- Республика Адыгея - 7
- Рязанская область - 6
- Новгородская область - 6
- Республика Бурятия - 6
- Республика Тыва - 6
- Тверская область - 5
- Республика Северная Осетия - 5
- Ростовская область - 5
- Владимирская область - 4
- Воронежская область - 4
- Республика Ингушетия - 4
- Кабардино-Балкарская Республика - 4
- Пермский край - 4
- Саратовская область - 4
- Иркутская область - 4
- Кемеровская область - 4
- Хабаровский край - 4
- Костромская область - 3
- Вологодская область - 3
- Карачаево-Черкесская Республика - 3
- Оренбургская область - 3
- Тюменская область - 3
- Республика Хакасия - 3
- Новосибирская область - 3
- Республика Крым - 3
- Волгоградская область - 2
- Республика Мордовия - 2
- Удмуртская Республика - 2
- Самарская область - 2
- Свердловская область - 2
- Омская область - 2
- Еврейская АО - 2
- Курская область - 1
- Республика Дагестан - 1
- Кировская область - 1
Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 смертей, выздоровели 795 человек.
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