За сутки 1320 человек заболели коронавирусом в соседних с Калужской областью регионах

За последние сутки в России подтверждено 1786 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 57 регионах, умерли 18 человек, выздоровели 97, сообщил 10 апреля оперативный штаб. За сутки количество заразившихся увеличилось на 17,6%.

Как мы уже рассказывали, семь случаев 10 апреля подтверждены в Калуге.

Новые 1320 случаев в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 1124

Московская область - 182

Орловская область - 7

Тульская область - 5

Смоленская область - 2

Распределение остальных заболевших по регионам:

Республика Коми - 58

Санкт-Петербург - 35

Ульяновская область - 34

Нижегородская область - 32

Мурманская область - 23

Республика Марий Эл - 22

Краснодарский край - 20

Республика Башкортостан - 18

Ленинградская область - 17

Чувашская Республика - 15

Пензенская область - 15

Тамбовская область - 12

Калининградская область - 10

Ставропольский край - 10

Белгородская область - 8

Липецкая область - 7

Республика Адыгея - 7

Рязанская область - 6

Новгородская область - 6

Республика Бурятия - 6

Республика Тыва - 6

Тверская область - 5

Республика Северная Осетия - 5

Ростовская область - 5

Владимирская область - 4

Воронежская область - 4

Республика Ингушетия - 4

Кабардино-Балкарская Республика - 4

Пермский край - 4

Саратовская область - 4

Иркутская область - 4

Кемеровская область - 4

Хабаровский край - 4

Костромская область - 3

Вологодская область - 3

Карачаево-Черкесская Республика - 3

Оренбургская область - 3

Тюменская область - 3

Республика Хакасия - 3

Новосибирская область - 3

Республика Крым - 3

Волгоградская область - 2

Республика Мордовия - 2

Удмуртская Республика - 2

Самарская область - 2

Свердловская область - 2

Омская область - 2

Еврейская АО - 2

Курская область - 1

Республика Дагестан - 1

Кировская область - 1

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 смертей, выздоровели 795 человек.

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