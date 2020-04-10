Глава Калужской области пригрозил ужесточением режима

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША утром в пятницу, 10 апреля, опубликовал в соцсетях обращения ко всем жителям нашего региона.
- Друзья, к сожалению, в регионе растёт число заболевших, - написал он. - На этом фоне, мягко говоря, удивляет беспечность некоторых граждан. Не хотелось бы вводить жёсткие ограничительные меры, поэтому настоятельно рекомендую калужанам «перезагрузить» своё отношение к режиму самоизоляции.
Он ещё раз напомнил, что без уважительной причины из дома выходить не следует:
- Да, понимаю, хочется, чтобы поскорее все было, как раньше: работа и школа в привычном ритме, походы в гости, поездки за город, магазины и кафе. И так обязательно будет! Как скоро это произойдёт, зависит от сознательности и ответственности каждого.
Глава области призвал всех не выходить из дома.
- Впереди выходные, - написал он. - Прошу помнить, что даже в выходные режим самоизоляции не отменяется! Каким бы сильным не было желание поехать на дачу, особенно если вы пользуетесь для этого общественным транспортом, оставайтесь дома! Берегите себя и окружающих.
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