В Калуге обсуждают закрытие всех кладбищ для посетителей

В Калуге обсуждается вопрос закрытия всех кладбищ для посетителей на время предстоящих христианских праздников. Накануне такое решение было принято в Москве. Оно связано с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как рассказал KP40 врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ решение по кладбищам, вероятно, будет принято 10 апреля.

- Я считаю, что общественный транспорт по данным направлениям работать не должен, - отметил он. - И соответствующие перемещения точно попадают под введённые и действующие ограничения.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.