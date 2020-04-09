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Коронавирус наступает на калужских соседей: 1117 новых случаев за сутки

Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 09.04.2020 10:57 3 860
Коронавирус наступает на калужских соседей: 1117 новых случаев за сутки

За последние сутки в России подтверждены 1459 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 50 регионах, зафиксировано 13 смертей. При этом полностью выздоровели 118 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Большая часть новых случаев зафиксирована в соседних с Калужской областью регионах:

  • Москва - 857
  • Московская область - 199
  • Брянская область - 40
  • Тульская область - 12
  • Орловская область - 5
  • Смоленская область - 4

Также заболевших нашли:

  • Санкт-Петербург - 44
  • Республика Коми - 31
  • Владимирская область - 24
  • Краснодарский край - 20
  • Ленинградская область - 18
  • Астраханская область - 16
  • Ивановская область - 13
  • Республика Дагестан - 13
  • Курская область - 10
  • Архангельская область - 10
  • Республика Татарстан - 9
  • Пермский край - 9
  • Вологодская область - 8
  • Республика Калмыкия - 8
  • Кировская область - 8
  • Тверская область - 7
  • Новгородская область - 7
  • Республика Северная Осетия - 7
  • Нижегородская область - 7
  • Республика Башкортостан - 6
  • Новосибирская область - 5
  • Приморский край - 5
  • Липецкая область - 4
  • Республика Мордовия - 4
  • Саратовская область - 4
  • Республика Бурятия - 4
  • Костромская область - 3
  • Калининградская область - 3
  • Ставропольский край - 3
  • Ростовская область - 3
  • Свердловская область - 3
  • Алтайский край - 3
  • Иркутская область - 3
  • Камчатский край - 3
  • Республика Крым - 3
  • Ярославская область - 2
  • Псковская область - 2
  • Чувашская Республика - 2
  • Ульяновская область - 2
  • Челябинская область - 2
  • Мурманская область - 1
  • Карачаево-Черкесская Республика - 1
  • Республика Марий Эл - 1
  • Тюменская область - 1

Всего на 9 апреля в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 смертей, выздоровели 698 человек.

В Калуге, напомним, подтверждены 11 случаев.

 Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Дмитрий Ивьев , Фото: мэрия Москвы.
Опубликовано: 09.04.2020 10:57 3 860
Тэги: коронавирус общество статистика
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