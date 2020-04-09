Коронавирус наступает на калужских соседей: 1117 новых случаев за сутки

За последние сутки в России подтверждены 1459 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 50 регионах, зафиксировано 13 смертей. При этом полностью выздоровели 118 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.
Большая часть новых случаев зафиксирована в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 857
- Московская область - 199
- Брянская область - 40
- Тульская область - 12
- Орловская область - 5
- Смоленская область - 4
Также заболевших нашли:
- Санкт-Петербург - 44
- Республика Коми - 31
- Владимирская область - 24
- Краснодарский край - 20
- Ленинградская область - 18
- Астраханская область - 16
- Ивановская область - 13
- Республика Дагестан - 13
- Курская область - 10
- Архангельская область - 10
- Республика Татарстан - 9
- Пермский край - 9
- Вологодская область - 8
- Республика Калмыкия - 8
- Кировская область - 8
- Тверская область - 7
- Новгородская область - 7
- Республика Северная Осетия - 7
- Нижегородская область - 7
- Республика Башкортостан - 6
- Новосибирская область - 5
- Приморский край - 5
- Липецкая область - 4
- Республика Мордовия - 4
- Саратовская область - 4
- Республика Бурятия - 4
- Костромская область - 3
- Калининградская область - 3
- Ставропольский край - 3
- Ростовская область - 3
- Свердловская область - 3
- Алтайский край - 3
- Иркутская область - 3
- Камчатский край - 3
- Республика Крым - 3
- Ярославская область - 2
- Псковская область - 2
- Чувашская Республика - 2
- Ульяновская область - 2
- Челябинская область - 2
- Мурманская область - 1
- Карачаево-Черкесская Республика - 1
- Республика Марий Эл - 1
- Тюменская область - 1
Всего на 9 апреля в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 смертей, выздоровели 698 человек.
В Калуге, напомним, подтверждены 11 случаев.
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