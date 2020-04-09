Коронавирус наступает на калужских соседей: 1117 новых случаев за сутки

За последние сутки в России подтверждены 1459 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 50 регионах, зафиксировано 13 смертей. При этом полностью выздоровели 118 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

Большая часть новых случаев зафиксирована в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 857

Московская область - 199

Брянская область - 40

Тульская область - 12

Орловская область - 5

Смоленская область - 4

Также заболевших нашли:

Санкт-Петербург - 44

Республика Коми - 31

Владимирская область - 24

Краснодарский край - 20

Ленинградская область - 18

Астраханская область - 16

Ивановская область - 13

Республика Дагестан - 13

Курская область - 10

Архангельская область - 10

Республика Татарстан - 9

Пермский край - 9

Вологодская область - 8

Республика Калмыкия - 8

Кировская область - 8

Тверская область - 7

Новгородская область - 7

Республика Северная Осетия - 7

Нижегородская область - 7

Республика Башкортостан - 6

Новосибирская область - 5

Приморский край - 5

Липецкая область - 4

Республика Мордовия - 4

Саратовская область - 4

Республика Бурятия - 4

Костромская область - 3

Калининградская область - 3

Ставропольский край - 3

Ростовская область - 3

Свердловская область - 3

Алтайский край - 3

Иркутская область - 3

Камчатский край - 3

Республика Крым - 3

Ярославская область - 2

Псковская область - 2

Чувашская Республика - 2

Ульяновская область - 2

Челябинская область - 2

Мурманская область - 1

Карачаево-Черкесская Республика - 1

Республика Марий Эл - 1

Тюменская область - 1

Всего на 9 апреля в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 76 смертей, выздоровели 698 человек.

В Калуге, напомним, подтверждены 11 случаев.

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