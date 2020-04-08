Суперлуние в Калуге: публикуем шикарные фото

В ночь на среду, 8 апреля, жители Калужской области могли наблюдать самое яркое суперлуние в нынешнем году. Спутник оказался всего в 357 тысячах километров от Земли, хотя большую часть времени находится в 384 тысячах. Фото Луны над Калугой для KP40 сделал фотограф Андрей Шаронов.

Совпадение полнолуния и прохождения Луной ближайшей к Земле точки своей орбиты бывает раз в несколько месяцев, но апрельское суперлуние стало самым ярким в 2020-м. Интересно, что в XXI веке Луна два раза приблизится к Земле ещё на меньшее расстояние, отмечают наши коллеги из kp.ru. Эти супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356 446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425).