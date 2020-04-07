Хлеб поможет от всех бед

Как поддержать свой организм в период самоизоляции

Когда на улице светит солнце, а из дома нельзя выйти из-за угрозы распространения коронавирса, любой человек чувствует себя подавленно. Телевизор уже осточертел, с друзьями можно общаться только с помощью гаджетов, до работы почти месяц. Но нельзя раскисать. Иммунитет человека становится ослабленным на фоне переживаний. Чем же его поддержать? Хлебом!

Скандинавские ученые доказали, что хлеб повышает иммунитет, а австралийские, что он продлевает жизнь.

Повышаем иммунитет

Оказывается, что на работу защитных систем организма положительно влияют бензоксазиноиды. Это вещества, которые содержатся в

зерне, подвергшемся минимальной обработке. Они-то и укрепляют наш иммунитет. Вот и получается, что те, кто предпочитает

белоснежным батонам более грубый «серый» хлеб, не только обогащают свой рацион витаминами, микроэлементами и пищевыми волокнами, но и делают организм более выносливым.

Серый, или черный, хлеб относят к самому ценному виду выпечки. Готовится он с добавлением ржаной муки. Благодаря этому в нем содержатся незаменимые для нашего организма аминокислоты и клетчатка.

На сегодняшний день Калужский хлебокомбинат выпускает целую линейку такого хлеба. Например, это уже ставшие классическими «Дарницкий», «Бородинский», «Старообрядческий», «Столичный», «Орловский», а также новинки из линейки «Новый вкус ржаного хлеба» - «Деревенский» и «Бабушкин».

Исследования показали, что регулярное употребление хлеба из ржаной муки помогает бороться с депрессией, способствует повышению жизненного тонуса и улучшению настроения. А ведь это именно то, что нам нужно в период

самоизоляции.

Главное - безопасность

Пока мы набираемся сил дома, Калужский хлебокомбинат продолжает работать. Выпечка хлеба не останавливается ни на один день. Ведь эта продукция жизненно необходима. Но условия работы и даже выпуск хлеба в период распространения коронавируса поменялись.

Так, например, сейчас в магазины вообще не поступает хлеб без упаковки. А у всех сотрудников, прежде чем они выйдут на линию, измеряется температура. На хлебокомбинате всегда особое внимание уделялось чистоте, сейчас же обработка цехов проходит еще более строго - с применением безопасных для людей, но губительных для вирусов дезинфицирующих средств.

- В этот сложный период предприятие усилило меры санитарной безопасности, - написал на своей личной странице в соцсетях глава региона Владислав Шапша. - Персоналом строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, проводится регулярная дезинфекция и помещений, и автотранспорта, перевозящего продукцию.

- У нас, в Калужской области, два предприятия — это Калужский и Обнинский хлебокомбинаты, - рассказал Николай Гончаров, коммерческий директор Калужского хлебокомбината. - Мы усилили санитарно-эпидемиологические мероприятия. Ежедневно каждому входящему сотруднику мы проверяем температуру, заполняем анкету здоровья. Все производства – и в Калуге, и в Обнинске – оснастили дезинфицирующими средствами и дезинфицирующими ковриками. Все сотрудники работают в масках и перчатках.

Не грусти, похрусти

Австралийские ученые из Сиднейского университета опубликовали в The Journals of Gerontology научную работу о пользе продуктов с содержанием клетчатки. В исследовании принимали участие 1 500 добровольцев в возрасте от 49 лет. В начале эксперимента никто из них не страдал серьезными заболеваниями. Одна группа питалась продуктами, богатыми клетчаткой (хлеб, отруби, овощи и фрукты), вторая – отказывала себе в них. Спустя 10 лет ученые сравнили показатели здоровья. Выяснилось, что у тех, кто ел продукты с клетчаткой, существует наименьшая вероятность развития депрессии, дыхательной недостаточности и тяжелых хронических болезней, включая рак, диабет, ишемическую болезнь сердца и инсульт. Ученые сделали вывод, что секрет прекрасного здоровья и долголетия – в качественных углеводах. Люди, регулярно потребляющие хлеб, к тому же, реже страдают от депрессии и стресса. Поэтому, если вам стало грустно или не по себе, съешьте «краюху» хлеба, и все пройдет.