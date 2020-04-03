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Калужский министр рассказал, как должны проходить уроки при дистанционном обучении

Елена Французова
Опубликовано: 03.04.2020 14:39 3 1391
Калужский министр рассказал, как должны проходить уроки при дистанционном обучении

В четверг, 2 апреля, министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ в прямом эфире в «ВКонтакте» ответил на вопросы учителей и родителей. Большинство из них были связаны с дистанционным обучением.

Министр призвал учителей не перегружать детей уроками и домашними заданиями.

– Некоторые школы очень ретиво подошли к обучению и просто взяли и перешли на то расписание, которое у них было. Это неправильно, – отметил Александр Аникеев. – На этапе старта я рекомендовал сделать один, два, три урока в день – не более. Далее, в первую очередь в выпускных классах, мы ставим в расписание те уроки, по которым дети сдают ЕГЭ. Это русский язык, математика, затем предметы делятся таким образом: базовые часы, скажем, устных предметов, и затем консультации для тех ребят, которые объединяются группами вокруг учителя. Это для подготовки к сдаче единого государственного экзамена. Нет смысла каждый день пихать в расписание по пять-шесть уроков. Я думаю, что три-четыре урока – это максимум, даже три - этого вполне достаточно. Повторяю, что, выйдя на учёбу, мы всё наверстаем. Но даже если этого не произойдёт, всё равно это последняя четверть, думаю, что с учётом ситуации в стране, мы все наши процедуры скорректируем. Думайте, пожалуйста, о здоровье, о детях, о здоровье детей, о своей собственной безопасности. Все остальные проблемы мы решим.

Также родители интересовались, не придётся ли детям учиться летом.

- Летний период – это период каникулярный. Я думаю, что после такого тяжёлого периода детям будет нужно серьёзно отдохнуть, - отметил Аникеев.

Он призвал родителей следить за состоянием здоровья детей. Если ученики устают от компьютера, им тяжело выполнять задания, можно даже пропустить несколько занятий.

- Если он устаёт, пусть он уйдёт от компьютера, проветрите помещение. Пусть он полежит немного, закроет глаза, сделает гимнастику для глаз. Но если ему становится сложно работать за компьютером, отключите эти занятия и никто вас за это не осудит. Здоровье ребёнка важнее всего, - сказал Аникеев.

По словам министра, если у детей нет компьютеров для дистанционной учёбы, их предоставят школы. А если нет интернета, учителя будут созваниваться с родителями, давать задания ребёнку по учебнику. А выполненные работы педагогу привезут волонтёры.  

Учителя интересовались, изменится ли их зарплата из-за того, что учебных часов станет меньше.

- Зарплата ваша не сократится. Конечно, вам не будут платить премий и стимулирующих выплат, хотя, может быть, вы что-то такое особенное сделаете, за что администрация сочтёт нужным вас поощрить, - отметил Аникеев. - За зарплату, пожалуйста, не беспокойтесь.

Ранее, напомним, мы рассказывали, что из-за коронавирусной инфекции в Калуге школы и детские сады будут закрыты как минимум до 30 апреля.

Елена Французова
Опубликовано: 03.04.2020 14:39 3 1391
Тэги: общество коронавирус александр аникеев школа
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