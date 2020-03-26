В Калуге мужчина сбежал с домашнего карантина

По данным на 2 апреля в Калужской области больше 2000 человек находится на домашнем карантине из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Это люди, которые недавно вернулись из других стран, но не имеют никаких признаков заболевания. Они должны оставаться в изоляции 14 дней. Но не все калужане добросовестно отнеслись к делу.

В пятницу, 3 апреля, управление МВД по Калужской области рассказало об автомобилисте, которого остановили на одной из улиц Калуги. Мужчина как раз находится в карантинном списке, но сел за руль, чтобы отвезти жену.

- С гражданином проведена профилактическая беседа о необходимости соблюдения требований постановления главного санитарного врача России, - рассказали KP40 в управлении МВД. - После чего мужчина был сопровожден сотрудниками полиции к месту своего жительства.

По данному факту проводится проверка. Согласно принятым 31 марта поправкам в административный кодекс, калужанину грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

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