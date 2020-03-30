В Калужской области введён мораторий на проверки предпринимателей

В понедельник, 30 марта, на заседании регионального правительства обсудили непростую экономическую ситуации, в которой может оказаться Калужская область из-за распространения коронавируса. Напомним, что в регионе закрыты не только развлекательные, но и торговые центры, рестораны, кафе, парикмахерские, несколько заводов приостановили свою работу.

Глава региона распорядился ежедневно отслеживать ситуации на калужских предприятиях.

- У нас непростая ситуация, прежде всего, с точки зрения возможных последствий для экономики, - считает глава Калужской области Владислав ШАПША. - Мы проходили такие рубежи. Это был рубеж 2014 года и 2008-2009 годов. Надо понимать прекрасно те возможные сложности, с которыми мы можем столкнуться: это и простои вынужденные, и возможные высвобождения. Поэтому нам сейчас нужно быть максимально готовыми к этой ситуации.

До 1 мая в области введён мораторий на проверки предпринимателей.

- Мы правильно сделали и вовремя сделали - провели работу по закрытию ТЦ и не допустили массового скопления людей, - считает Шапша. - Тем не менее, с точки зрения обеспечения продовольственными товарами, эту ситуацию надо держать под контролем.

На этой неделе в области начинает работать экономический штаб.

- Я прощу очень внимательно к этой работе отнестись, ни в коем случае не допускать давления на бизнес. Сейчас речь должна идти в меньшей степени о контроле, в большей степени - о помощи и совете предпринимателям в том, как выйти из этой ситуации, - считает Шапша.

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