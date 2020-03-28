В Калуге закрыли торговые центры

В субботу, 28 марта, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление правительства №243. Этот документ дополнил список мест, которые обязаны быть закрытыми во время нерабочей девятидневки – с 28 марта по 5 апреля.

Закрыться должны все торговые, торгово-развлекательные центры и иные объекты розничной торговли.

Исключения сделаны лишь для вот этого списка магазинов:

организации, осуществляющие обеспечение питанием сотрудников организаций, установленных пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней»;

организации общественного питания путем осуществления дистанционной торговли, в том числе с условием доставки;

аптеки, аптечные пункты;

объекты розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация, связанная с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объекты розничной торговли, в части реализации продовольственных товаров и (или) средств личной гигиены;

объекты розничной торговли горюче-смазочными материалами.

Ниже публикуем полный текст постановления:

Ранее, напомним, мы рассказывали о введении ограничений в калужских больницах.

В Калужской области по-прежнему только два зараженных коронавирусом. Один из них уже выписался из больницы. В Калуге на карантине под присмотром медиков находится 33 человека. Ещё больше тысячи – на домашней самоизоляции.

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