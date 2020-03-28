В Калуге закрыли торговые центры

В субботу, 28 марта, врио губернатора Калужской области Владислав Шапша подписал постановление правительства №243. Этот документ дополнил список мест, которые обязаны быть закрытыми во время нерабочей девятидневки – с 28 марта по 5 апреля.
Закрыться должны все торговые, торгово-развлекательные центры и иные объекты розничной торговли.
Исключения сделаны лишь для вот этого списка магазинов:
Ниже публикуем полный текст постановления:
Ранее, напомним, мы рассказывали о введении ограничений в калужских больницах.
В Калужской области по-прежнему только два зараженных коронавирусом. Один из них уже выписался из больницы. В Калуге на карантине под присмотром медиков находится 33 человека. Ещё больше тысячи – на домашней самоизоляции.
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