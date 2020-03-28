За сутки 160 калужан отправили на домашний карантин из-за коронавируса

В субботу, 28 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал свежие данные по ситуации с коронавирус в нашем регионе.

По состоянию на 10:30, количество подтвержденных случаев заражения не изменилось. У нас по-прежнему двое мужчин с COVID-19. Один из них уже выписался из больницы.

Количество человек на карантине в инфекционной больнице в Калуге снизилось с 35 до 33.

На обсервации по-прежнему находится 11 медиков и членов их семей.

А вот число людей на домашнем карантине выросло на 160 – со вчерашних 1087 до 1247. Это калужане, которые вернулись из других стран и не имеют признаков ОРВИ.

Сняты с наблюдения по результатам анализов 226 человек.

Все новости по теме коронавируса в Калуге собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.