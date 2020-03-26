В Калуге останавливается третий автомобильный завод

Завод «Вольво» остановит свою работу в Калуге с 13 апреля. Возобновить производство обещают только в мае. Такие меры связаны с распространением коронавируса и нехваткой компонентов.

- Принимая во внимание неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), необходимостью сохранения здоровья сотрудников, а также соблюдения ограничительных мер, рекомендованных правительством Российской Федерации, руководством Volvo Group было принято решение о временной приостановке работы завода по производству грузовых автомобилей Volvo в Калуге на период с 13 по 30 апреля 2020 года, - цитирует сообщение компании агентство RNS.

В компании не исключили возможность изменения периода остановки производства в зависимости от ситуации.

Volvo Trucks также прогнозирует возможные задержки с поставками готовых автомобилей.

- По причине перебоев с поставками комлектующих от наших поставщиков, а также введения режима чрезвычайной ситуации в ряде стран ЕС и России, мы прогнозируем в ближайшие недели возможные задержки с отгрузкой части готовой продукции, - заявили на предприятии.

Как мы уже рассказывали, с 30 марта в Калуге приостановит работу завод «Фольксваген». А с 1 апреля не будут собираться автомобили «Пежо», «Опель» и «Ситроен».

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