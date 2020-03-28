Глава области записал видеообращение ко всем калужанам

В субботу, 28 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША опубликовал видеообращение ко всем жителям нашего региона.

Он напомнил, что объявленные президентом нерабочие дни нужны для того, чтобы свести к минимуму контакты между людьми.

Всех калужан Шапша призвал сохранять режим самоизоляции, проявив тем самым свою сознательность.

Публикуем видеообращение и полный текст:

- Уважаемые земляки! Обращаюсь к вам в преддверии объявленных президентом России нерабочих дней. Эти дни объявлены нерабочими для того, чтобы свести к минимуму распространение коронавируса на территории нашей страны. Для того, чтобы ограничить контакты между людьми. Несмотря на то, что сейчас в области всего два подтвержденных случая коронавирусной инфекции и приняты все меры для предотвращения её распространения, нельзя недооценивать опасность этого заболевания. Каждый человек сегодня несёт ответственность не только за своё здоровье, но и за здоровье окружающих. На сегодняшний день приняты решения об ограничении и остановке деятельности организаций общественного питания, проведения массовых мероприятий. Мы ограничили деятельность всех крупных торгово-развлекательных центров. В них продолжают работу только необходимые для жизнеобеспечения отделы. Мы просим жителей старше 65 лет оставаться, по возможности, дома. Нужно понимать, что никакие ограничительные меры не смогут помочь, если в этот период мы не проявим свою гражданскую ответственность. Каждый должен максимально сохранять режим самоизоляции и свести к минимуму контакты с окружающим миром. Сейчас настал такой момент, когда только все вместе, проявив максимум сознательности, мы сможем противостоять пандемии.

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