В Калуге закрывают все кафе и рестораны – постановление правительства

В пятницу, 27 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №242. Этот документ, в частности, предусматривает приостановку деятельности всех точек общественного питания с 28 марта до 5 апреля. Кафе и рестораны смогут работать только на доставку.

Как ранее рекомендовали в федеральном правительстве, приостанавливается деятельность санаториев и домов отдыха.

Отменяется проведение всех развлекательных мероприятий.

Постановление вступило в силу в день его опубликования.

Полный текст постановления:

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