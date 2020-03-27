В Калуге закрывают все кафе и рестораны – постановление правительства

В пятницу, 27 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША подписал постановление правительства №242. Этот документ, в частности, предусматривает приостановку деятельности всех точек общественного питания с 28 марта до 5 апреля. Кафе и рестораны смогут работать только на доставку.
Как ранее рекомендовали в федеральном правительстве, приостанавливается деятельность санаториев и домов отдыха.
Отменяется проведение всех развлекательных мероприятий.
Постановление вступило в силу в день его опубликования.
Полный текст постановления:
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