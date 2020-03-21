Российский миллиардер начал шить медицинские маски в Калуге

Куснирович за швейной машинкой в Калуге.

В пятницу, 20 марта, российский бизнесмен Михаил Куснирович, владеющий швейным производством в Калуге, объявил о начале пошива медицинских масок в нашем городе. Прес-служба компании уточнила, что это совместный проект с Минпромторгом.

В инстаграме предприятия выложен видеоролик с Куснировичем. Он в медицинской маске сидит в пошивочном цехе и на старой швейной машинке строчит еще одну маску. Прервавшись, он объявляет, что калужская мануфактура начнет выпускать миллионы медицинских масок «для общего блага». Затем ему делают замечание, и он снова надевает маску на лицо.

По оценке «Форбс» на 2019 год, Куснирович занимает 195 место в рейтинге самых богатых людей России. Его состояние по новому курсу оценивается в 40 миллиардов рублей.

Напомним, в последние месяцы в Калуге наблюдается дефицит медицинских масок. Власти объясняли, что калужане скупали их тысячами каждый день из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Сейчас в аптеках практически невозможно найти маску. А на сайтах объявлений их продают по завышенным ценам.

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