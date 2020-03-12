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В аптеках Калуги раскупили медицинские маски

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2020 16:29 11 1197
В аптеках Калуги раскупили медицинские маски

Корнавирус шагает по планете. На утро 12 марта уже известно о 126 тысячах заболевших, больше 4 тысяч человек умерло. Отменяются спортивные соревнования, концерты, рейсы между странами. Первые случаи заражения зафиксированы в соседней с нами Московской области. До Калужской области вирус пока не добрался, но медицинских масок в аптеках уже не найти.

Наша читательница жалуются, что обошла несколько аптек города, но нигде масок нет:

- Мне сказали, что последнюю продали в феврале, с тех пор со склада ничего не поступало.

- В аптеках города и в аптеках интернета нет масок в продаже вообще, - написал в «Народных новостях» на нашем сайте Геннадич.

Сайты нескольких крупных сетей, работающих в городе, подтверждают, что масок нет в наличии. Некоторые предлагают привести под заказ, но по 173 рубля за штуку.

В министерстве здравоохранения Калужской области KP40 ранее заявляли, что маски есть в продаже в сети государственных аптек. Однако 12 марта издание «КГВ» со ссылкой на одного из депутатов Заксобрания опубликовало информацию о том, что в Калуге готовится введение ограничения – не больше двух масок в руки. Это якобы нужно для борьбы с перекупщиками.

Но в Минздраве эти данные опровергают:

- Ограничений по отпуску масок нет, - заявили там. - Сегодня на утро в аптеках было 8-9 тысяч штук. Цена за одну маску - 5 рублей. Ждём новых поставок масок, но цены в новой поставке будут другими, так как меняется цена закупки. Минздрав не готовит приказ об отпуске ограниченного количества масок в одни руки.

Между тем на сайтах объявлений появляются десятки сообщений о продаже масок. В среднем за штуку просят 20 рублей. А для желающих подзаработать даже выставлен на продажу станок для производства масок. Но за него придется отдать почти 10 миллионов рублей.

Калужские врачи ранее публиковали следующие рекомендации по маскам:

  • Надевайте маску при контактах с больными людьми, в транспорте и в людных местах, при контактах с людьми, если у вас есть признаки ОРВИ,
  • Не носите маску в безлюдных, открытых местах,
  • Менять маску нужно не реже, чем раз в 2-3 часа,
  • Использованную маску сразу выбрасывать в урну и не брать повторно,
  • Тщательно мыть руки после контакта с использованной маской.
     


 

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 12.03.2020 16:29 11 1197
Тэги: общество коронавирус здравоохранение
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