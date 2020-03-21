В Калуге нашли ещё двух человек с подозрением на коронавирус

Инфекционная больница на Грабцевском шоссе в Калуге, куда привозят пациентов со всей области.

Вечером в пятницу, 20 марта, министерство здравоохранения Калужской области опубликовало новые данные по коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Подтверждённый случай у нас по-прежнему один. Это вернувшийся из Италии 56-летний мужчина.

Количество людей на карантине в инфекционной больнице на Грабцевском шоссе выросло с 23 до 25. Эти пациенты в последнее время посещали другие страны и имеют симптомы ОРВИ.

В людиновском пансионате на обсервации находятся 11 медиков и членов их семей, которые контактировали с заболевшим коронавирусом.

На домашнем двухнедельном карантине сидят уже 132 калужанина. Они вернулись из других стран, но не имеют никаких симптомов болезни. Днём ранее таких было 129 человек.

Калужские власти обещают публиковать подробную статистику каждый день.

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