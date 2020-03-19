26 мест в калужских реанимациях подготовили для борьбы с коронавирусом

Утром в четверг, 19 марта, оперативный штаб при правительстве Калужской области сообщил KP40 о том, как больницы нашего региона подготовились на случай распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В регионе работают пять инфекционных отделений и один инфекционный стационар, в которых развернуто 216 коек, из которых 30 в Обнинске. Помимо этого, имеются 26 реанимационных коек, функционируют 48 аппаратов ИВЛ, аппарат экстракорпоральной оксигенации и 638 пульсоксиметров.

- Во всех лечебных учреждениях предусмотрены изоляторы для лечения больных тяжелыми формами гриппа и ОРВИ, составлен план перепрофилирования коек в случае возникновения массовых случаев инфекционных заболеваний, имеется возможность привлечь к работе дополнительное количество медицинских работников, - подчёркивают в оперативном штабе.

В областном специализированном центре инфекционных заболеваний и СПИД на Грабцевском шоссе в Калуге в случае массового поступления инфекционных больных готовы развернуть 170 дополнительных коек.

На данный момент в Калужской области работают 168 врачей-анестезиологов-реаниматологов, 11 врачей-пульмонологов, 13 врачей-эпидемиологов и 23 врача-инфекциониста.

Напомним, в нашем регионе пока выявлен только один случай заболевания COVID-19. С 17 марта в Калужской области введен режим повышенной готовности. Вот здесь мы рассказывали, как это отразится на жизни людей.

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