Минздрав обратился к калужанам по поводу коронавируса

Во вторник, 17 марта, первый случай коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Калуге. Позже стали известны некоторые подробности о заболевшем.

А вечером во вторник пресс-служба правительства опубликовала обращение заместителя министра здравоохранения региона Натальи ОГОРОДНИКОВОЙ к калужанам. Она попросила земляков ответственно относиться к рекомендациям по обеспечению безопасности собственного здоровья и дисциплинированно соблюдать правила профилактики.

- Самое главное для граждан - это своевременное обращение к медицинским работникам, - заявила она. - Призываю жителей области, вернувшихся из других стран, независимо от ситуации с коронавирусом, обращаться в день прибытия.

Врио губернатора Владислав ШАПША в свою очередь написал в социальных сетях:

- Оперативно провели заседание штаба, вводим режим повышенной готовности! Все меры по недопущению распространения инфекции приняты!

Власти обещают своевременно информировать калужан об оперативной ситуации.

Как мы уже рассказывали, в Калужской области работает горячая линия по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Позвонить с мобильного телефона можно по номеру *040.



Памятка Минздрава по коронавирусу.

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