Новый министр экономического развития назначен в Калужской области

Заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ будет теперь ещё и руководить министерством экономического развития региона. В понедельник, 16 марта, об этом сообщил врио губернатора Владислав ШАПША.

- Владимир Игоревич уже имеет большой опыт руководства этим министерством, - написал Шапша на своих страницах в соцсетях.

До этого министром был Илья Веселов. Однако он уходит на другую должность. Пока не сообщается, куда именно, однако появлялась информация, что он может пополнить команду бывшего городского головы Калуги, а ныне губернатора Рязанской области Николая Любимова.

Владимиру Попову 46 лет. Он родился в Москве. В Калуге работает с 2007 года. Четыре года возглавлял «Корпорацию развития Калужской области». А с 2012 по 2018 годы был как раз министром экономического развития нашей области.