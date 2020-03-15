Калужанин «заболел» игрой «Что? Где? Когда?» и обыграл Максима Поташёва

Денис КАРАБАНОВ — ​одно из главных действующих лиц калужского интеллектуального движения последних лет.

От зрителя к участнику

Будучи активным и вполне успешным игроком, он занимается и организацией турниров по игре «Что? Где? Когда?», и тренерской работой, а также проводит квиз «60 секунд», совмещая всё это с работой инженера на заводе «Тайфун».

— Денис, расскажи, как ты вообще попал в интеллектуальные игры?

— Мне с детства нравилось смотреть шоу вроде «Что? Где? Когда?», «Брейн ринга» и «Своей игры», где надо было отвечать на вопросы. И когда в школе появилась возможность поиграть самому, конечно, не раздумывая, согласился. Правда, тогда я провёл всего одну игру: сам процесс мне очень понравился, но дальше играть как-то никто не звал, а сам я не знал, куда надо идти, к кому обращаться. И на тот момент развития это не получило.

Ну а по-настоящему в движение я пришёл уже студентом. Однажды я зашёл в гости к друзьям в общагу, а один из них играл в ЧГК. Я начал его расспрашивать, что там и как, он всё рассказал и предложил прийти поиграть за них. Тогда-то меня и затянуло. Было это 13 лет назад.

Вверх по рейтингу

— Какие твои главные успехи в ЧГК?

— Все более-менее профессиональные команды в мире объединены в Международную ассоциацию клубов (МАК), которая составляет рейтинг команд и отдельных игроков по собственным алгоритмам. И на основании рейтинга у каждой команды на том или ином турнире есть посев, как в теннисе.

То есть это то место, на которое ты претендуешь по данным рейтинга, и всегда круто по итогам соревнований оказаться заметно выше, чем тебя сеяли.

Если говорить об успехах последних нескольких лет, то мы очень уверенно взяли третий открытый Кубок Серпухова, поделили 1-2-е места на турнире в Пущино. Два года назад в Москве мы выиграли турнир под названием «Универсум. Части Вселенной», но тогда состав участников был не самым сильным.

Мы были посеяны третьими, а заняли первое место. И вот уже в этом году мы решили повторить тот опыт, собрали сборную, где было трое калужан и трое москвичей, и заявились, особо ни на что не рассчитывая.

Команда была хоть и сильная по именам, но не сыгранная, а соперники на этот раз подобрались из топов рейтинга. К примеру, нам противостояла команда Максима Поташёва. В результате получилось очень уверенно выиграть, хотя сеяли нас десятыми.

Открывая Калужскую область

— А как ты решил заняться организацией игр?

— Я почти сразу начал по мере сил помогать клубу в проведении каких-то турниров. Было приятно делать что-то полезное в кругу единомышленников. Начинал с малого: занимался заселением знатоков на «Гостином дворе» (один из крупнейших в России фестивалей интеллектуальных игр, проводящийся в Калуге. — Прим. авт.)

Потом начал брать на себя больше задач, проводил турниры по «Своей игре», на которые приезжали ребята из Москвы и Тулы. А потом, когда по дороге на игру в Серпухов мы проезжали Тарусу, возникла идея сделать какой-то турнир именно там, ведь Таруса — ​интересный город, и с помощью интеллектуальных игр можно показать его знатокам из Москвы и соседних областей.

Задумка многим понравилась, и мы перешли к конкретике: искали редакторов вопросов, подбирали зал, думали о размещении участников. Тут очень помог наш клуб «КИТИК» и его президент Алексей Пономарёв. Очень много энергии потратили на придумывание названия.

Сначала перебирали всякие забавные, как нам казалось, каламбуры по созвучию: тарусский — ​русский, но решили, что в наше время на эту тему лучше не шутить. В итоге сошлись на нейтральном варианте «Тарусские тропы». Провели там два фестиваля, захотелось каких-то перемен, поэтому третий решено было перевезти уже в Боровск. К тому же, так удобнее по логистике.

Главная достопримечательность городка — ​художник Овчинников и его настенные рисунки, поэтому турнир назвали «Боровские муралы». После кислотного Гагарина от Виктории Вейсбрут это слово стало более-менее на слуху, а тогда нас постоянно спрашивали, что за муралы такие? Овчинников сам провёл для знатоков небольшую экскурсию по домам с картинами. Ну а ближе к лету станет ясно, будет ли фестиваль в нынешнем году.

— А кроме ЧГК ведь есть ещё квиз…

— Да, параллельно я занимаюсь организацией игр «60 секунд». В общем-то это тоже так называемая барная олимпиада, то есть люди отвечают на вопросы в расслабленной атмосфере, получая удовольствие в первую очередь от самого процесса и от общения. Но по формату это близко к классическому ЧГК. А началось всё с того, что мне предложили подработку в качестве ведущего, два года я эти игры вёл, а потом понял: зачем просто быть ведущим, если я могу сам организовать процесс. Сейчас этим я занимаюсь вдвоём со своим компаньоном Сергеем Осиповым.

Играющий тренер

— Расскажи про свою тренерскую работу

— Началось всё с того, что по окончании универа я какое-то время на общественных началах тренировал команду Бауманки. Это было скорее по дружбе, ведь там оставались ребята, с которыми я долго играл. У меня не было каких-то слишком оригинальных методик, где-то я повторял то, как тренировали меня, где-то просто направлял игроков. Потом меня привлекли к тренировке команды отдела уже на работе. И в какой-то момент я подумал, что могу чему-то научить и детей в плане интеллектуальных игр, захотелось попробовать себя в этом более серьёзно. Со школьниками начал заниматься недавно, пока и мне, и им интересно. В принципе, с детьми мне повезло: ​они классные и умные, но кое-где не хватает каких-то общих знаний и техники.

— А что вообще, на твой взгляд, главное для знатока?

— Нужно обязательно «болеть» игрой, быть в хорошем смысле фанатом. А ещё всё время стремится узнавать что-то новое и побольше общаться с умными людьми.

Эта статья была была опубликована в №11 газеты «Калужский перекрёсток» от 11.03.2020.