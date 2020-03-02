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Калужской рокерше сменили имидж в известной телепередаче

Елена Французова , Фото: телеканал СТС.
Опубликовано: 02.03.2020 11:07 8 1880

В воскресенье, 1 марта, на телеканале СТС вышло шоу «Рогов в городе». Героиней очередного выпуска стала 30-летняя Галина ДОРОНИНА из Калуги.

Галина рассказала, что она молодая мама, рокерша, мечтающая изменить свою жизнь. Сейчас женщина находится в декрете. Недавно она выпустила иронический детектив.

Ведущий отметил, что у Галины беспорядок не только во внешности, но и в доме – вся мебель в шерсти животных, на полу крошки от печенья, вещи в шкафу просто свалены.

- Здесь у нас бардачно... Всё навалено. Как вы в этом разбираетесь? – перебирая вещи Галины, спросил Александр Рогов. - Выбрасываем. Галя, всё у нас улетает в помойку. Галь, я очень люблю вещи, мне обидно за каждую вещь, которая в твоём гардеробе находится, потому что мне кажется, что эти вещи в прошлой жизни провинились и попали в ад. И ад для этих вещей – это твой гардероб. Воняют, все в шерсти, все нелюбимые, все замученные.

Александр Рогов в Калуге

Галина Доронина и Александр Рогов.

Галина Доронина Калуга

Александр посоветовал Галине навести порядок в доме, он уверен, что это положительно скажется и на её собственном самочувствии.

- Займись своим домом, займись своим бытом, тебе дышаться будет легче, - говорил Рогов.

Прогулявшись по двум торговым центрам Калуги, он подобрал для Гали несколько образов. Вещей он закупил на 60 тысяч рублей.

- Галина – это чудо в перьях. Она очень прикольная, очень неоднозначная, она готова меняться, она меня слышит и не обижается на те вещи, которые я ей говорю, - отметил Рогов.

Рогов посоветовал всем приезжать в Калугу.

Пока женщине меняли имидж – стригли и красили – Рогов прогулялся по Калуге и пришёл в восторг от нашего города.

- В Калугу можно съездить, чтобы в космос летать, - сказал он после посещения музея космонавтики.

Побывал он и в ИКЦ, и в художественном музее, где слепил хлудневскую игрушку.

- Калуга такая разная, - восторгался он. - Калуга - очень красивый город. Сюда непременно стоит вернуться. и здесь есть не только музей космонавтики!

После этого он взглянул на преображённую Галину.

- Это нереально! Макияж – бомба! Ухоженная кожа, блестящие волосы, - рассматривая Галину, комментировал ведущий.

Такой стала калужанка.

- Какую девушку ты видишь в зеркале? – спросил он у Галины, подведя её к зеркалу.

- Красивую, яркую, уверенную в себе, - ответила она.

- Я не узнаю свою дочь, - воскликнула мама Галины.

Елена Французова , Фото: телеканал СТС.
Опубликовано: 02.03.2020 11:07 8 1880
Тэги: общество видео александр рогов
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