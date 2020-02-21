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Память защитников Отечества почтили в Калуге

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.02.2020 14:09 0 303
Память защитников Отечества почтили в Калуге

В пятницу, 21 февраля, на площади Победы в Калуге в преддверии Дня защитника Отечества состоялась торжественная церемония возложения цветов и венков к Могиле Неизвестного Солдата.

В церемонии участвовали временно исполняющий обязанности губернатора области Владислав Шапша, заместитель губернатора Василий Быкадоров, председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин, временно исполняющий полномочия Городского Головы города Калуги Дмитрий Денисов, глава городского самоуправления города Калуги, заместитель председателя Совета муниципальных образований области Александр Иванов, ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, школьники, студенты и горожане.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.02.2020 14:09 0 303
Тэги: область
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