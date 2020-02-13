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Анатолий Артамонов в Москве обсудил создание единого плана привлечения инвестиций в ЦФО

Опубликовано: 13.02.2020 15:56 0 70
Анатолий Артамонов в Москве обсудил создание единого плана привлечения инвестиций в ЦФО

В среду, 12 февраля, в Москве прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе.

Главный вопрос, который там рассматривался, - организация работы по увеличению объема инвестиций в основной капитал в соответствии с Указом Президента от 25 апреля 2019 г. № 193. В центре обсуждения - задача формирования единого плана привлечения инвестиций в округ.

Заседание провел полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. В работе Совета участвовали представители Администрации Президента Российской Федерации, ряда федеральных ведомств, Агентства стратегических инициатив и Российского фонда прямых инвестиций, а также руководители 18-ти регионов округа. Калужскую область представляли губернатор Анатолий Артамонов и министр экономического развития Илья Веселов. 

Указом Президента РФ № 193 утверждены показатели оценки эффективности деятельности высших должностных лиц и органов исполнительной власти субъектов страны. В числе показателей – объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций и ассигнований из федерального бюджета, количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численность занятых в МСП, производительность труда в базовых несырьевых секторах экономики, уровень реальной среднемесячной заработной платы.

В Послании Федеральному Собранию 15 января 2020 года Президент России Владимир Путин отметил, что в настоящее время, опираясь на устойчивый макроэкономический фундамент, необходимо создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан. В этой связи необходимы структурные изменения национальной экономики. В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше мировых. «Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная с этого года, ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5%, их долю в  ВВП страны нужно увеличить с текущего 21% до 25% в 2024 году, - поставил задачу глава государства.

В ходе заседания полпред Президента России в ЦФО Игорь Щеголев отметил, что для уровня субъекта РФ этот показатель составляет 27% от валового регионального продукта:

- Для многих регионов это высокая планка. Для ее достижения текущего портфеля реализуемых инвестпроектов недостаточно. Поэтому важно, чтобы работа по привлечению инвестиций носила целевой характер.

От роста инвестиций в основной капитал напрямую зависит создание высокопроизводительных рабочих мест, развитие МСП, сокращение бедности, увеличение заработной платы и доходов региональных бюджетов, которые можно направить на усиление национальных проектов.

- Получается, что на эту работу завязан не один, а как минимум 5 из 15 ключевых показателей эффективности высших должностных лиц регионов, определенных Указом Президента России, - пояснил полпред.

Работа по подготовке региональных планов привлечения инвестиций в округе была организована заблаговременно. В мае 2019 года создан Совет при инвестиционном уполномоченном в округе, его возглавил заместитель полпреда Артур Ниязметов. Подход к формированию такого плана признан лучшей практикой на Восточном экономическом форуме в сентябре 2019 года и рекомендован для применения в других регионах страны.

- Наша цель – из 18 разрозненных региональных планов сделать сводный план привлечения инвестиций в ЦФО, - подчеркнул Игорь Щеголев. Это позволит перейти на новый качественный уровень взаимодействия с инвесторами и федеральными ведомствами, сформировать более привлекательные предложения для инвесторов и предоставить площадки, которые при работе регионов отдельно друг от друга были бы недоступны.

Отметим, что в Калужской области создана современная правовая база, способствующая формированию благоприятного инвестиционного климата. По сравнению с 2000 годом ежегодный объём инвестиций в основной капитал вырос в сопоставимых ценах в 2,8 раза. В 2019 он оценивается в 90 миллиардов рублей. С 2006 года суммарный объём инвестиций превысил триллион рублей. Объём ежегодных прямых иностранных инвестиций вырос с 74 миллионов долларов США в 2000 году до 1,2 миллиарда долларов в 2018 году. В регионе созданы 12 индустриальных парков, особая экономическая зона промышленно-производственного типа, территория опережающего социально-экономического развития. Построены и начали работать 115 крупных промышленных предприятий. Число высокопроизводительных рабочих мест только за 2018 год увеличилось на 14,8 тысячи. Сумма налогов, мобилизуемых на территории области в федеральный бюджет, выросла по отношению к 2000 году в 18 раз. Активная инвестиционная политика позволила создать для жителей области более 30 тысяч новых рабочих мест с высоким уровнем оплаты труда.

Опубликовано: 13.02.2020 15:56 0 70
Тэги: область
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