Калужанам рассказали, как не заболеть коронавирусом

Новый коронавирус, который вызывает пневмонию, продолжает распространяться в Китае. По данным на 31 января заболели 9776 человек. Зафиксировано 213 смертей. Правительство России решило временно закрыть пешеходную и автомобильную границы с Китаем из-за угрозы распространения заболевания.

В четверг, 30 января, на внеочередном заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при правительстве Калужской области обсудили меры по недопущению распространения коронавируса.

- Вместе с органами Росздравнадзора и Роспотребнадзора, со всеми профильными министерствами и ведомствами мы готовы в полной мере и на самом современном уровне отразить опасность, - цитирует регионального министра здравоохранения Константина БАРАНОВА пресс-служба областного правительства. - Самое главное – не допускать хаоса и паники. Это не чума и не заболевание, которое приводит к стопроцентной летальности. Тем не менее, нужно быть бдительными и соблюдать правила личной гигиены, чаще мыть руки и избегать мест массового скопления людей.

В целях организации и проведения противоэпидемических мероприятий в области будет создан оперативный штаб.

Как мы рассказывали, в калужском инфекционном центре подготовили 28 боксов для больных коронавирусом. Ранее в Роспотребнадзоре нам поясняли, опасно ли калужанам получать посылки из Китая. А минздрав опроверг сообщение о больном коронавирусом на заводе в Калуге.