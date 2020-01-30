Минздрав опроверг сообщение о больном коронавирусом на заводе в Калуге

В калужских группах в социальных сетях в среду, 29 января, появились сообщения о госпитализации с подозрением на коронавирус работника китайского завода «Фуяо Стекло Рус», расположенного на Грабцевском шоссе в Калуге. Однако в областном Минздраве эти данные опровергли.

- По информации министра, в настоящее время в Калужской области случаев заболевания 2019-nCoV не выявлено, - рассказали нам в министерстве. - В том числе на пульт скорой помощи не поступал и вызов с завода «Фуяо Стекло Рус». Проводится необходимая работа в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV». Руководителям медицинских организаций рекомендовано при сборе эпидемиологического анамнеза обращать особое внимание на факт посещения обратившимися с симптомами ОРВИ и гриппа Китая и стран юго-восточной Азии. 31 января состоится областная научно-практическая конференция по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения заболевания 2019-nCoV.

По данным на утро 30 января, в Китае из-за нового вируса скончались 170 человек. Заражены - более 7000.

Как мы уже рассказывали, в калужском инфекционном центре подготовили 28 боксов для больных коронавирусом.

Ранее в Роспотребнадзоре нам поясняли, опасно ли калужанам получать посылки из Китая.