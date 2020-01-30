28 боксов для больных коронавирусом подготовили в Калуге

В Калужской области пока не зарегистрировано ни одного случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, вызванной бушующим в Китае вирусом 2019-nCoV. Об этом 29 января рассказал министр здравоохранения области Константин БАРАНОВ.

- Руководителям медицинских организаций рекомендовано при сборе эпидемиологического анамнеза обращать особое внимание на факт посещения обратившимися с симптомами ОРВИ и гриппа Китая и стран юго-восточной Азии, - сообщили в пресс-службе правительства. - 31 января состоится областная научно-практическая конференция по вопросам эпидемиологии, клиники, диагностики и лечения заболевания 2019-nCoV.

В случае выявления симптомов заболевания, пациентов будут доставлять в Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД. Там имеется 28 боксов для приема больных и достаточный запас противовирусных препаратов, подчёркивают в правительстве региона.

По словам главного врача центра инфекционных заболеваний Елены АЛЁШИНОЙ, медучреждению дополнительно выделены 15 миллионов рублей на закупку оборудования и лекарств, которые будут использоваться не только в борьбе с коронавирусом, но и с другими инфекциями.