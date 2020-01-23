В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли Калуге смертельный коронавирус из Китая

Новый коронавирус, который вызывает пневмонию, продолжает распространяться в Китае. По данным на 23 января, заболели как минимум 617 человек. Зафиксировано 17 смертей. Власти Китая с четверга запретили выезд жителей из 11-миллионного города Уханя, все аэропорты и железнодорожные станции для отправления пассажиров закрыты.

Стоит ли опасаться заразы жителям Калужской области, которая связана с Китаем грузовыми поездами, доставляющими товары в наши индустриальные парки? С таким вопросом мы обратились к заместителю руководителя управления Роспотребнадзора по Калужской области Сергею ПАВЛОВУ.

Он считает, что эти составы не представляют угрозы населению.

- Больной человек не поведёт поезд, - пояснил Павлов. - Его не допустят туда. Тем более температура у человека должна быть, кашель, насморк и прочая клиническая картина. Я не думаю, что весь наш доблестный Китай вповалку от этого вируса. У нас ведь было лет 5-6 назад такое заболевание – тяжёлый респираторный синдром. Тоже возбудителем был коронавирус. Коронавирусы меняются. Почти так же, как грипп.

По словам представителя Роспотребнадзора, бояться ехать в Китай нужно, но грузовых поездов опасаться не стоит.

- Если возникает случай заболевания, как у железнодорожника, так и у гражданского человека, информация поступает в Центр гигиены и эпидемиологии. Из Центра эпидемиологии она поступает к нам. Если такой больной возникнет - будут приняты меры реагирования. Как со стороны медицинской службы, так и с нашей стороны.

У наших читателей также возникли опасения, что вирус может попасть в Калугу через посылки, которые приходят на почту из Китая. Однако в калужском Роспотребнадзоре исключают такую вероятность.

- Посылка идёт в течение месяца, - пояснил Павлов. – А возбудитель даже в концентрированном сухом виде сохраняется в течение пяти дней. Максимум.